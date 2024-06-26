ЧЕ-2024: Украина vs Бельгия — фанаты почтили память героев Азова

Болельщики сборной Украины. Фото: скриншот

На чемпионате Европы-2024 проходит матч третьего тура в группе Е. Сборная Украины играет против Бельгии.

На момент первого тайма счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Почтили память героя "Азова"

Во время матча Украины и Бельгии болельщики развернули баннер, где был изображен 21-летний боец бригады Нацгвардии "Азов" и ультрас винницкой "Нивы" Назарий "Гринка" Гринцевич.

На баннере с погибшим героем была подпись "Мир имеет цену".

Отметим, что изображение Гринцевича создал искусственный интеллект из 182 фотографии павших украинских военных, которые были футбольными ультрас.

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно.

Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024.

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины.