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На игре Украина — Бельгия фанаты развернули большой баннер с погибшим воином Азова

26 июня 2024 19:44
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Агабекян Карен
редактор
ЧЕ-2024: Украина vs Бельгия — фанаты почтили память героев Азова
Болельщики сборной Украины. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 проходит матч третьего тура в группе Е. Сборная Украины играет против Бельгии.

На момент первого тайма счет 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Во время матча Украины и Бельгии болельщики развернули баннер, где был изображен 21-летний боец бригады Нацгвардии "Азов" и ультрас винницкой "Нивы" Назарий "Гринка" Гринцевич.

На баннере с погибшим героем была подпись "Мир имеет цену".

Отметим, что изображение Гринцевича создал искусственный интеллект из 182 фотографии павших украинских военных, которые были футбольными ультрас.

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

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Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины.

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Сборная Бельгии по футболу

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