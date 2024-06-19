Розвідка Німеччини попередила про загрозу теракту на Євро-2024

Турецькі вболівальники дивляться матч зі збірною Грузії. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Німецькі спецслужби опублікували ще одну заяву, що під час чемпіонату Європи з футболу можуть відбутися теракти. Міста Німеччини є мішенями для атаки терористів ІДІЛ.

Вживаються заходи для того, щоб уникнути трагедії на святі футболу, повідомив голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг в інтерв'ю Financial Times.

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Влада Німеччини вважає, що терористи ІДІЛ можуть влаштувати в країні теракт під час Євро-2024. Голова МВС країни Ненсі Фезер прямо заявила, що країна перебуває під прицілом джихадистських організацій. Такої думки дотримується представник служби внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.

Голова розвідки Німеччини Томас Гальденванг. Фото: Reuters/Axel Schmidt

Наскільки можливі теракти на Євро-2024

Німецька розвідка отримала дані про те, що прихильники ІДІЛ вирушили до країн Західної Європи під виглядом біженців з України. Терористи опублікували пропагандистські відеоролики, в яких закликали своїх прихильників здійснювати напади на "легкі цілі" у Європі. Такою мішенню може стати скупчення вболівальників на Євро-2024.

Уболівальники збірної Хорватії на Євро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Гальденванг заявив про те, що небезпека ісламістського тероризму є найвищою за кілька останніх років. Влада країни вживає безпрецедентних заходів, щоб не допустити теракти в Німеччині.

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