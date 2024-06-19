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На Євро-2024 можливі теракти — заява голови розвідки Німеччини

19 червня 2024 14:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Розвідка Німеччини попередила про загрозу теракту на Євро-2024
Турецькі вболівальники дивляться матч зі збірною Грузії. Фото: Reuters/Dilara Senkaya
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецькі спецслужби опублікували ще одну заяву, що під час чемпіонату Європи з футболу можуть відбутися теракти. Міста Німеччини є мішенями для атаки терористів ІДІЛ.

Вживаються заходи для того, щоб уникнути трагедії на святі футболу, повідомив голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг в інтерв'ю Financial Times.

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Влада Німеччини вважає, що терористи ІДІЛ можуть влаштувати в країні теракт під час Євро-2024. Голова МВС країни Ненсі Фезер прямо заявила, що країна перебуває під прицілом джихадистських організацій. Такої думки дотримується представник служби внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.

Томас Гальденванг
Голова розвідки Німеччини Томас Гальденванг. Фото: Reuters/Axel Schmidt

Наскільки можливі теракти на Євро-2024

Німецька розвідка отримала дані про те, що прихильники ІДІЛ вирушили до країн Західної Європи під виглядом біженців з України. Терористи опублікували пропагандистські відеоролики, в яких закликали своїх прихильників здійснювати напади на "легкі цілі" у Європі. Такою мішенню може стати скупчення вболівальників на Євро-2024.

Вболівальники збірної Хорватії
Уболівальники збірної Хорватії на Євро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Гальденванг заявив про те, що небезпека ісламістського тероризму є найвищою за кілька останніх років. Влада країни вживає безпрецедентних заходів, щоб не допустити теракти в Німеччині.

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футбол
Євро-2024
спорт
Німеччина
теракт

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