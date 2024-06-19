Розвідка Німеччини попередила про загрозу теракту на Євро-2024

На Євро-2024 можливі теракти — заява голови розвідки Німеччини
Німецькі спецслужби опублікували ще одну заяву, що під час чемпіонату Європи з футболу можуть відбутися теракти. Міста Німеччини є мішенями для атаки терористів ІДІЛ.
Вживаються заходи для того, щоб уникнути трагедії на святі футболу, повідомив голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг в інтерв'ю Financial Times.
Влада Німеччини вважає, що терористи ІДІЛ можуть влаштувати в країні теракт під час Євро-2024. Голова МВС країни Ненсі Фезер прямо заявила, що країна перебуває під прицілом джихадистських організацій. Такої думки дотримується представник служби внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг.
Наскільки можливі теракти на Євро-2024
Німецька розвідка отримала дані про те, що прихильники ІДІЛ вирушили до країн Західної Європи під виглядом біженців з України. Терористи опублікували пропагандистські відеоролики, в яких закликали своїх прихильників здійснювати напади на "легкі цілі" у Європі. Такою мішенню може стати скупчення вболівальників на Євро-2024.
Гальденванг заявив про те, що небезпека ісламістського тероризму є найвищою за кілька останніх років. Влада країни вживає безпрецедентних заходів, щоб не допустити теракти в Німеччині.
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