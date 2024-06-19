Разведка Германии предупредила об угрозе теракта на Евро-2024

Турецкие болельщики смотрят матч со сборной Грузии. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Немецкие спецслужбы опубликовали еще одно заявление о том, что во время чемпионата Европы по футболу могут состояться теракты. Города Германии являются мишенями для атаки террористов ИГИЛ.

Предпринимаются меры для того, чтобы избежать трагедии на празднике футбола, сообщил глава внутренней разведки Германии Томас Гальденванг в интервью Financial Times.

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Власти Германии считают, что террористы ИГИЛ могут устроить в стране теракт во время Евро-2024. Глава МВД страны Нэнси Фезер прямо заявила, что страна находятся под прицелом джихадистских организаций. Такого же мнения придерживается представитель службы внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.

Глава разведки Германии Томас Гальденванг. Фото: Reuters/Axel Schmidt

Насколько вероятны теракты на Евро-2024

Немецкая разведка получила данные о том, что сторонники ИГИЛ направились в страны Западной Европы под видом беженцев из Украины. Террористы опубликовали пропагандистские видеоролики, в которых призвали своих сторонников совершать нападения на "легкие цели" в Европе. Такой мишенью может стать скопление болельщиков на Евро-2024.

Болельщики сборной Хорватии на Евро-2024. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Гальденванг заявил о том, что опасность исламистского терроризма является наиболее высокой за несколько последних лет. Власти страны предпринимают беспрецедентные меры, чтобы не допустить теракты в Германии.

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