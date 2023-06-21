Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow На Європейських іграх прокоментували недопуск росіян arrow

На Європейських іграх прокоментували недопуск росіян

21 червня 2023 15:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На Європейських іграх прокоментували недопуск росіян
До Кракова прибуло "Полум'я миру". Фото: пресслужба ЄІ2023
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голова організаційного комітету Європейських ігор Марцін Новак пояснив причини недопуску російських та білоруських спортсменів. Сторона, що приймає, не відчуває жалю з цього приводу.

Польський спортивний функціонер в інтерв'ю Inside the Games нагадав, чому росіяни не повинні брати участь у міжнародних турнірах.

Читайте також:

Марцин Новак захоплюється українськими біженцями. За словами президента оргкомітету Європейських ігор, ці люди нагадали полякам про те, що таке дух нації та прагнення залишатися вільним.

Європейські ігри
Нічний забіг у рамках Європейських ігор. Фото: пресслужба ЄІ2023

Солідарність Польщі та України

Поляки продовжують надавати українцям будь-яку допомогу, якої потребують біженці. Солідарність двох народів вивела відносини цих країн нового рівня. І в Польщі не сумніваються, що російські спортсмени повинні залишатися під дією санкцій.

"Рішення про недопуск росіян та білорусів на Європейські ігри було правильним. Ми легко його прийняли. Ці команди не мають права змагатися з іншими спортсменами на рівних", — пояснив Марцін Новак.

Нагадаємо, хавбек Руслан Маліновський повернеться до Італії: "Марсель" готовий продати українця.

Футболісти Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023.

Бразилець Неймар отримав від вагітної нареченої дозвіл на зради.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков опинився у компанії Букайо Сака та Харрі Кейна.

Дружина Роналду Джорджіна Родрігес постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB