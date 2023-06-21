На Європейських іграх прокоментували недопуск росіян

До Кракова прибуло "Полум'я миру". Фото: пресслужба ЄІ2023

Голова організаційного комітету Європейських ігор Марцін Новак пояснив причини недопуску російських та білоруських спортсменів. Сторона, що приймає, не відчуває жалю з цього приводу.

Польський спортивний функціонер в інтерв'ю Inside the Games нагадав, чому росіяни не повинні брати участь у міжнародних турнірах.

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Нічний забіг у рамках Європейських ігор. Фото: пресслужба ЄІ2023

Солідарність Польщі та України

Поляки продовжують надавати українцям будь-яку допомогу, якої потребують біженці. Солідарність двох народів вивела відносини цих країн нового рівня. І в Польщі не сумніваються, що російські спортсмени повинні залишатися під дією санкцій.

"Рішення про недопуск росіян та білорусів на Європейські ігри було правильним. Ми легко його прийняли. Ці команди не мають права змагатися з іншими спортсменами на рівних", — пояснив Марцін Новак.

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