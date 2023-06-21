Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На Европейских играх прокомментировали недопуск россиян arrow

На Европейских играх прокомментировали недопуск россиян

21 июня 2023 15:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На Европейских играх прокомментировали недопуск россиян
В Краков прибыло "Пламя мира". Фото: пресс-служба ЕИ2023
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Глава организационного комитета Европейских игр Марцин Новак объяснил причины недопуска российских и белорусских спортсменов. Принимающая сторона не испытывает сожалений по этому поводу. 

Польский спортивный функционер в интервью Inside the Games напомнил, почему россияне не должны принимать участие в международных турнирах. 

Читайте также:

Марцин Новак восторгается украинскими беженцами. По словам президента оргкомитета Европейских игр, эти люди напомнили полякам о том, что такое дух нации и стремление оставаться свободным. 

Европейские игры
Ночной забег в рамках Европейских игр. Фото: пресс-служба ЕИ2023

Солидарность Польши и Украины

Поляки продолжают оказывать украинцам любую помощь, в которой нуждаются беженцы. Солидарность двух народов вывела отношения этих стран на новый уровень. И в Польше не сомневаются в том, что российские спортсмены должны оставаться под действием санкций. 

"Решение о недопуске россиян и белорусов на Европейские игры было правильным. Мы легко его приняли. Эти команды не имеют права соревноваться с другими спортсменами на равных", — объяснил Марцин Новак.

Напомним, хавбек Руслан Малиновский вернется в Италию: "Марсель" готов продать украинца.

Футболисты Забарный и Мудрик не сыграют за Украину на Евро-2023. 

Бразилец Неймар получил от беременной невесты разрешение на измены. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался в компании Букайо Сака и Харри Кейна. 

Жена Роналду Джорджина Родригес пострадала во время семейного отпуска: реакция Криштиану.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас