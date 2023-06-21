На Европейских играх прокомментировали недопуск россиян

В Краков прибыло "Пламя мира". Фото: пресс-служба ЕИ2023

Глава организационного комитета Европейских игр Марцин Новак объяснил причины недопуска российских и белорусских спортсменов. Принимающая сторона не испытывает сожалений по этому поводу.

Польский спортивный функционер в интервью Inside the Games напомнил, почему россияне не должны принимать участие в международных турнирах.

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Солидарность Польши и Украины

Поляки продолжают оказывать украинцам любую помощь, в которой нуждаются беженцы. Солидарность двух народов вывела отношения этих стран на новый уровень. И в Польше не сомневаются в том, что российские спортсмены должны оставаться под действием санкций.

"Решение о недопуске россиян и белорусов на Европейские игры было правильным. Мы легко его приняли. Эти команды не имеют права соревноваться с другими спортсменами на равных", — объяснил Марцин Новак.

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