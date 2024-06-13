Перед Євро-2024 платформа Netflix покаже фільм про виступ збірної України на ЧС-2006

Команда у 2006-му році дякувала за чвертьфінал головному тренеру Олегу Блохіну. Фото: AFP / SERGEI SUPINSKY

Перед чемпіонатом Європи-2024 у Німеччині на Netflix вирішили згадали шлях збірної України на чемпіонаті світу-2006, який також пройшов у Німеччині. Це був єдиний ЧС за участі синьо-жовтих.

Документальний фільм на Netflix називається "Епізоди: Україна на Мундіалі", повідомив портал Новини.LIVE.

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Новий фільм буде частиною проєкту "Епізоди" від української студії KNIFE! Films режисера Артема Григоряна та продюсера Максима Сердюка.

"Україна на Мундіалі" був першим документальним фільмом "Епізодів", який йшов у кінотеатрах з 25 до 28 квітня. Наразі його покажуть на широку публіку завдяки відомій платформі.

Для створення фільму "Україна на Мундіалі" автори використали архівні матеріали, ексклюзивні інтерв’ю та коментарі безпосередньо учасників тієї збірної зразка літа 2006 року.

Допомогли в зніманні фільму тодішні зірки тієї команди Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Руслан Ротань, Владислав Ващук. Також у стрічці використані коментарі блогера Віктора Вацка, співака Святослава Вакарчука, померлого журналіста Артема Франкова, та інших близьких до футболу людей.

Зазначимо, що проєкт "Епізоди" розповідає про важливі для України події. Після "України на Мундіалі" у травні світ побачив фільм "Епізоди: Тінь Чорнобиля", де автори розповіли про створення комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

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