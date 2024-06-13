Перед Евро-2024 платформа Netflix покажет фильм о выступлении сборной Украины на ЧМ-2006

Команда в 2006 году благодарила за четвертьфинал главного тренера Олега Блохина. Фото: AFP/SERGEI SUPINSKY

Перед чемпионатом Европы-2024 в Германии на Netflix решили вспомнить путь сборной Украины на чемпионате мира-2006, также прошедший в Германии. Это был единственный ЧМ с участием сине-желтых.

Документальный фильм на Netflix называется "Эпизоды: Украина на Мундиале", сообщил портал Новини.LIVE.

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Новый фильм будет частью проекта "Эпизоды" от украинской студии KNIFE! Films режиссера Артема Григоряна и продюсера Максима Сердюка.

"Украина на Мундиале" был первым документальным фильмом "Эпизодов", который шел в кинотеатрах с 25 по 28 апреля. Сейчас его покажут на широкую публику благодаря известной платформе.

Для создания фильма "Украина на Мундиале" авторы использовали архивные материалы, эксклюзивные интервью и комментарии непосредственно участников сборной образца лета 2006 года.

Помогли в съемке фильма тогдашние звезды команды Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Артем Милевский, Руслан Ротань, Владислав Ващук. Также в ленте использованы комментарии блоггера Виктора Вацко, певца Святослава Вакарчука, умершего журналиста Артема Франкова и других близких к футболу людей.

Отметим, что проект "Эпизоды" рассказывает о важных для Украины событиях. После "Украины на Мундиале" в мае мир увидел фильм "Эпизоды: Тень Чернобыля", где авторы рассказали о создании компьютерной игры STALKER

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