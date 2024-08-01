Українці сьогодні братимуть участь у трьох видах спорту, щоб вибороти олімпійські нагороди

На Олімпіаді сьогодні розіграють 20 комплектів медалей — за які змагатимуться українці
Сьогодні, 1 серпня, у Парижі починається черговий день змагань у літній Олімпіаді 2024. Звичайно, виступатиме й українська олімпійська збірна у різних видах спорту.
Про розклад спортивних подій на Олімпіаді 2024 на сьогодні повідомляє Sportarena.
Де дивитись виступи українських спортсменів 1 серпня
Сьогодні на Олімпіаді 2024 розіграють 20 комплектів медалей. Представники української збірної братимуть участь в трьох видах спорту: спортивна ходьба, кульова стрілянина та дзюдо.
Всі трансляції спортивних подій Олімпіади у Парижі можна дивитись онлайн на сайті Суспільне Спорт, а також на всіх регіональних каналах Суспільного.
Розклад участі українських спортсменів:
- 08:30 Спортивна хода. 20 км, чоловіки. Ігор Главан
- 10:20 Спортивна хода. 20 км жінки. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук
- 10:30 Кульова стрільба. Пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки. Сергій Куліш
- 11.00 Дзюдо. Жінки до 78 кг. Єлизавета Литвиненко.
- 12:14 Стрільба з лука. Жінки, 1/32 фіналу. Вероніка Марченко — Лі Цай-Чі (Китайський Тайбей)
- 12:18 Плавання. 50 м вільним стилем. Чоловіки, кваліфікації. Владислав Бухов
- 17:00 Теніс. Жінки, пари, 1/8 фіналу. Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Крістіна Букша / Сара Соррібес-Тормо (Іспанія)
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