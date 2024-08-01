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На Олімпіаді сьогодні розіграють 20 комплектів медалей — за які змагатимуться українці

1 серпня 2024 09:01
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Українці сьогодні братимуть участь у трьох видах спорту, щоб вибороти олімпійські нагороди
Шоу на Олімпіаді в Парижі. Ілюстративне фото: НОК України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сьогодні, 1 серпня, у Парижі починається черговий день змагань у літній Олімпіаді 2024. Звичайно, виступатиме й українська олімпійська збірна у різних видах спорту. 

Про розклад спортивних подій на Олімпіаді 2024 на сьогодні повідомляє Sportarena

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Сьогодні на Олімпіаді 2024 розіграють 20 комплектів медалей. Представники української збірної братимуть участь в трьох видах спорту: спортивна ходьба, кульова стрілянина та дзюдо.

Всі трансляції спортивних подій Олімпіади у Парижі можна дивитись онлайн на сайті Суспільне Спорт, а також на всіх регіональних каналах Суспільного.  

Розклад участі українських спортсменів:

  • 08:30 Спортивна хода. 20 км, чоловіки. Ігор Главан
  • 10:20 Спортивна хода. 20 км жінки. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук
  • 10:30 Кульова стрільба. Пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки. Сергій Куліш
  • 11.00 Дзюдо. Жінки до 78 кг. Єлизавета Литвиненко.
  • 12:14 Стрільба з лука. Жінки, 1/32 фіналу. Вероніка Марченко — Лі Цай-Чі (Китайський Тайбей)
  • 12:18 Плавання. 50 м вільним стилем. Чоловіки, кваліфікації. Владислав Бухов
  • 17:00 Теніс. Жінки, пари, 1/8 фіналу. Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Крістіна Букша / Сара Соррібес-Тормо (Іспанія)

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спорт Париж Змагання Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України

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