Українці сьогодні братимуть участь у трьох видах спорту, щоб вибороти олімпійські нагороди

Шоу на Олімпіаді в Парижі. Ілюстративне фото: НОК України

Сьогодні, 1 серпня, у Парижі починається черговий день змагань у літній Олімпіаді 2024. Звичайно, виступатиме й українська олімпійська збірна у різних видах спорту.

Про розклад спортивних подій на Олімпіаді 2024 на сьогодні повідомляє Sportarena.

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Де дивитись виступи українських спортсменів 1 серпня

Сьогодні на Олімпіаді 2024 розіграють 20 комплектів медалей. Представники української збірної братимуть участь в трьох видах спорту: спортивна ходьба, кульова стрілянина та дзюдо.

Всі трансляції спортивних подій Олімпіади у Парижі можна дивитись онлайн на сайті Суспільне Спорт, а також на всіх регіональних каналах Суспільного.

Розклад участі українських спортсменів:

08:30 Спортивна хода. 20 км, чоловіки. Ігор Главан

10:20 Спортивна хода. 20 км жінки. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук

10:30 Кульова стрільба. Пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки. Сергій Куліш

11.00 Дзюдо. Жінки до 78 кг. Єлизавета Литвиненко.

12:14 Стрільба з лука. Жінки, 1/32 фіналу. Вероніка Марченко — Лі Цай-Чі (Китайський Тайбей)

12:18 Плавання. 50 м вільним стилем. Чоловіки, кваліфікації. Владислав Бухов

17:00 Теніс. Жінки, пари, 1/8 фіналу. Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Крістіна Букша / Сара Соррібес-Тормо (Іспанія)

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