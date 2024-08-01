Украинцы сегодня будут участвовать в трех видах спорта, чтобы завоевать олимпийские награды

Шоу на Олимпиаде в Париже. Иллюстративное фото: НОК Украины

Сегодня, 1 августа, в Париже начинается очередной день соревнований в летней Олимпиаде 2024. Конечно, будет выступать и украинская олимпийская сборная в разных видах спорта.

О расписании спортивных событий на Олимпиаде 2024 сегодня сообщает Sportarena.

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Сегодня на Олимпиаде 2024 года разыграют 20 комплектов медалей. Представители украинской сборной примут участие в трех видах спорта: спортивная ходьба, пулевая стрельба и дзюдо.

Все трансляции спортивных событий Олимпиады в Париже можно посмотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт, а также на всех региональных каналах Суспільного.

Расписание участия украинских спортсменов:

08:30 Спортивная ходьба. 20 км, мужчины. Игорь Главан

10:20 Спортивная ходьба. 20 км женщині. Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Елена Собчук

10:30 Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 50 м, мужчины. Сергей Кулиш

11.00 Дзюдо. Женщины до 78 кг. Елизавета Литвиненко.

12:14 Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Вероника Марченко – Ли Цай-Чи (Китайский Тайбэй)

12:18 Плавание. 50 м свободным стилем. Мужчины, квалификации. Владислав Бухов

17:00 Теннис. Женщины, пары, 1/8 финала. Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) – Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания)

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