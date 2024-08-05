Олімпіада 2024 — у Парижі куниця псувала кабель у фанзоні

На Олімпіаді в Парижі виявили незвичайного "шкідника", який псував кабель у фанзоні
Протягом останнього тижня у фанзоні Олімпійських ігор біля Венсенського замку, у східному передмісті Парижа на межі великого лісу, виявили серію пошкоджень оптоволоконного кабелю. Через це прокуратура навіть розпочала розслідування, але "шкідником" виявилася куниця.
Про це повідомляє BFMTV.
Пошкодження кабелю на Олімпіаді в Парижі
Спершу 29 липня технічні фахівці помітили пошкодження кабелю у восьми різних місцях. Наступного дня виявили нове пошкодження, а 3 серпня ситуація знову повторилась.
Прокуратура Парижа почала розслідування щодо багаторазових пошкоджень оптоволоконного кабелю у фанзоні Олімпійських ігор, підозрюючи умисне шкідництво.
Однак, коли переглянули камери відеоспостережень і виявилось, що "шкідник" це куниця, справу закрили.
"Після аналізу секцій кабелів та записів камер відеоспостереження дії, що є предметом розслідування, приписали куниці і справа закрита за відсутністю правопорушення", — заявили у прокуратурі.
Зазначається, що після з'ясування усіх обставин техніки протягли новий кабель якомога далі від того місця, де його шкодила тварина, і сподіваються, що куниця рідше з’являтиметься у тому місці.
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