Олімпіада 2024 — у Парижі куниця псувала кабель у фанзоні

Олімпійські ігри в Парижі. Фото: REUTERS

Протягом останнього тижня у фанзоні Олімпійських ігор біля Венсенського замку, у східному передмісті Парижа на межі великого лісу, виявили серію пошкоджень оптоволоконного кабелю. Через це прокуратура навіть розпочала розслідування, але "шкідником" виявилася куниця.

Про це повідомляє BFMTV.

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Спершу 29 липня технічні фахівці помітили пошкодження кабелю у восьми різних місцях. Наступного дня виявили нове пошкодження, а 3 серпня ситуація знову повторилась.

Прокуратура Парижа почала розслідування щодо багаторазових пошкоджень оптоволоконного кабелю у фанзоні Олімпійських ігор, підозрюючи умисне шкідництво.

Однак, коли переглянули камери відеоспостережень і виявилось, що "шкідник" це куниця, справу закрили.

"Після аналізу секцій кабелів та записів камер відеоспостереження дії, що є предметом розслідування, приписали куниці і справа закрита за відсутністю правопорушення", — заявили у прокуратурі.

Зазначається, що після з'ясування усіх обставин техніки протягли новий кабель якомога далі від того місця, де його шкодила тварина, і сподіваються, що куниця рідше з’являтиметься у тому місці.