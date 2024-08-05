Олимпиада 2024 — в Париже куница портила кабель в фанзоне

Олимпийские игры в Париже. Фото: REUTERS

В последнюю неделю в фанзоне Олимпийских игр возле Венсенского замка, в восточном пригороде Парижа на краю большого леса, обнаружили серию повреждений оптоволоконного кабеля. Из-за этого прокуратура даже начала расследование, но "вредителем" оказалась куница.

Об этом сообщает BFMTV.

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Сначала 29 июля технические специалисты заметили повреждение кабеля в восьми разных местах. На следующий день обнаружили новое повреждение, а 3 августа ситуация снова повторилась.

Прокуратура Парижа начала расследование многократных повреждений оптоволоконного кабеля в фанзоне Олимпийских игр, подозревая умышленное вредительство.

Однако когда просмотрели камеры видеонаблюдений и оказалось, что "вредитель" это куница, дело закрыли.

"После анализа секций кабелей и записей камер видеонаблюдения действия, которые являются предметом расследования, приписали кунице и дело закрыли из-за отсутствия правонарушения", — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств техники протянули новый кабель как можно дальше от того места, где его вредило животное, и надеются, что куница реже будет появляться в том месте.