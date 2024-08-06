Наймолодша учасниця Олімпійських ігор у Парижі – 11-річна китайська скейтбордистка

На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд
На Олімпійських іграх у Парижі зафіксовано ще один рекорд. На турнірі виступила наймолодша спортсменка із Китаю.
Учасниці Олімпійських ігор лише 11 років, повідомив портал Новини.LIVE.
Наймолодша учасниця Олімпійських ігор
У Парижі на Олімпійських іграх дебютувала 11-річна скейтбордистка із Китаю Чжен Хаохао. Вона стала наймолодшою спортсменкою на ОІ-2024 від Піднебесної.
Юна спортсменка виступила у дисципліні "парк".
У кваліфікації своєї дисципліни Хаохао набрала 63,19 бала і не змогла вийти в наступний раунд, посівши 18-те місце з 22-х. Загалом у фінал турніру пройшли вісім скейтбордисток.
Зазначимо, що на Олімпійських іграх у Парижі також виступає 51-річний британець Енді Макдональд.
Китай наразі перебуває у трійці лідерів у медальному заліку Олімпіади-2024.
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