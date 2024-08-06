Наймолодша учасниця Олімпійських ігор у Парижі – 11-річна китайська скейтбордистка

Чжен Хаохао. Фото: Atiba Jefferson/World Skate

На Олімпійських іграх у Парижі зафіксовано ще один рекорд. На турнірі виступила наймолодша спортсменка із Китаю.

Учасниці Олімпійських ігор лише 11 років, повідомив портал Новини.LIVE.

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Чжен Хаохао. Фото: Atiba Jefferson/World Skate

Наймолодша учасниця Олімпійських ігор

У Парижі на Олімпійських іграх дебютувала 11-річна скейтбордистка із Китаю Чжен Хаохао. Вона стала наймолодшою спортсменкою на ОІ-2024 від Піднебесної.

Юна спортсменка виступила у дисципліні "парк".

У кваліфікації своєї дисципліни Хаохао набрала 63,19 бала і не змогла вийти в наступний раунд, посівши 18-те місце з 22-х. Загалом у фінал турніру пройшли вісім скейтбордисток.

Зазначимо, що на Олімпійських іграх у Парижі також виступає 51-річний британець Енді Макдональд.

Китай наразі перебуває у трійці лідерів у медальному заліку Олімпіади-2024.

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