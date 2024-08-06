Самая молодая участница Олимпийских игр в Париже — 11-летняя китайская скейтбордистка

На Олимпийских играх появилась 11-летняя спортсменка — это рекорд
На Олимпийских играх в Париже зафиксирован еще один рекорд. На турнире выступила самая молодая спортсменка из Китая.
Участнице Олимпийских игр всего 11 лет, сообщил портал Новини.LIVE.
Самая молодая участница Олимпийских игр
В Париже на Олимпийских играх дебютировала 11-летняя скейтбордистка из Китая Чжэн Хаохао. Она стала самой молодой спортсменкой на ОИ-2024 от Поднебесной.
Юная спортсменка выступила в дисциплине "парк".
В квалификации своей дисциплины Хаохао набрала 63,19 балла и не смогла выйти в следующий раунд, заняв 18-е место из 22-х. Всего в финал турнира прошли восемь скейтбордисток.
Отметим, что на Олимпийских играх в Париже также выступает 51-летний британец Энди Макдональд.
Китай на текущий момент находится в тройке лидеров в медальном зачете Олимпиады-2024.
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