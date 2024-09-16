Тимур Стецьков залишить Кривбас: відомі претенденти на українського захисника

Тимур Стецьков. Фото: "Кривбас"

Український захисник Тимур Стецьков, який відмовився від продовження контракту з "Кривбасом" взимку або наступного літа має змінити команду. Він цікавий клубам, які можуть пропонувати хорошу зарплатню.

Наразі кандидатуру Стецькова розглядають чотири команди, передає "ТаТоТаке".

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Кого зацікавив Стецьков

Чинний контракт Стецькова завершиться влітку 2025 року. У січні гравець зможе вести перемовини з іншими командами.

Наразі захисник цікавий львівським "Карпатам", житомирському "Поліссю", черкаському ЛНЗ та харківському "Металісту 1925".

"Карпати" та "Полісся" хотіли купити гравця влітку, але отримали відмову. ЛНЗ та "Металіст 1925" зацікавились гравцем після відсторонення від тренувань з основною командою.

Найбільші шанси підписати контракт є у "Карпат", які найдовше слідкують за гравцем.

Цього сезону Тимур Стецьков зіграв за "Кривбас" у восьми матчах та забив один гол.

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