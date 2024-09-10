Кривбас підтвердив відсторонення Тимура Стецькова від тренувань

Тимур Стецьков. Фото: "Кривбас"

У криворізькому "Кривбасі" підтвердили, що відсторонили від тренувань з основною командою центрального захисника Тимура Стецькова. Футболіста покарали після того, як він відмовився продовжувати контракт.

Генеральний директор "Кривбасу" Володимир Баєнко підтвердив чутки, передає "Трибуна".

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Баєнко підтвердив відсторонення Стецькова від тренувань з основною та юнацькою командами через відмову продовжити контракт.

Баєнко стверджує, що рішення по гравцю було прийняте керівництвом спільно з тренерським штабом.

Згідно з умовами контракту, футболісту надали тренера і він наразі тренується за індивідуальною програмою. Очікується, що він працюватиме так до літа 2025 року, коли завершиться його контракт.

Баєнко зазначив, що клуб не може розраховувати на гравця, який не бажає продовжувати співпрацю, тому гратимуть Романчук і Драмбаєв.

Також гендиректор клубу заявив, що клуб пропонував Стецькову найбільшу зарплату, але гравець відмовився.

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