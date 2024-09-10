Кривбасс подтвердил отстранение Тимура Стецькова от тренировок

Тимур Стецьков. Фото: "Кривбасс"

В криворожском "Кривбассе" подтвердили, что отстранили от тренировок с основной командой центрального защитника Тимура Стецькова. Футболист был наказан после того, как он отказался продлевать контракт.

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко подтвердил слухи, передает "Трибуна".

Читайте также:

Владимир Баенко. Фото: "Кривбасс"

"Кривбасс" убрал Стецькова из состава

Баенко подтвердил отстранение Стецькова от тренировок с основной и юношеской командами из-за отказа продлить контракт.

Баенко утверждает, что решение по игроку было принято руководством совместно с тренерским штабом.

Согласно условиям контракта, футболисту предоставили тренера и он тренируется по индивидуальной программе. Ожидается, что он будет работать до лета 2025 года, когда завершится его контракт.

Баенко отметил, что клуб не может рассчитывать на игрока, не желающего продолжать сотрудничество, поэтому будут играть Романчук и Драмбаев.

Также гендиректор клуба заявил, что клуб предлагал Стецькову самую большую зарплату, но игрок отказался.

Напомним, жена лидера сборной Украины приняла участие в откровенной фотосессии.

Мудрик останется в "Челси" — Мареска назвал условие.

Тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.

Ребров убрал из заявки сборной Украины на матч с Чехией важного футболиста.