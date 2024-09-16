Тимур Стецьков покинет Кривбасс: известны претенденты на украинского защитника

На опального лучшего игрока Кривбасса есть четыре претендента
Украинский защитник Тимур Стецьков, отказавшийся от продления контракта с "Кривбассом", зимой или следующим летом, должен сменить команду. Он интересен клубам, которые могут предлагать хорошую зарплату.
Сейчас кандидатуру Стецькова рассматривают четыре команды, передает "ТаТоТакое".
После отказа подписать новый контракт с "Кривбассом" Стецькова отстранили от тренировок и предоставили ему личного тренера.
Кого заинтересовал Стецьков
Действующий контракт Стецькова завершится летом 2025 года. В январе игрок сможет вести переговоры с другими командами.
Сейчас защитник интересен львовским "Карпатам", житомирскому "Полесье", черкасскому ЛНЗ и харьковскому "Металлисту 1925".
"Карпаты" и "Полесье" хотели купить игрока летом, но получили отказ. ЛНЗ и "Металлист 1925" заинтересовались игроком после отстранения от тренировок с основной командой.
Наибольшие шансы подписать контракт есть у "Карпат", которые дольше всех следят за игроком.
В этом сезоне Тимур Стецьков сыграл за "Кривбасс" в восьми матчах и забил один гол.
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