Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На опального лучшего игрока Кривбасса есть четыре претендента arrow

На опального лучшего игрока Кривбасса есть четыре претендента

16 сентября 2024 22:40
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Тимур Стецьков покинет Кривбасс: известны претенденты на украинского защитника
Тимур Стецьков. Фото: "Кривбасс"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Украинский защитник Тимур Стецьков, отказавшийся от продления контракта с "Кривбассом", зимой или следующим летом, должен сменить команду. Он интересен клубам, которые могут предлагать хорошую зарплату.

Сейчас кандидатуру Стецькова рассматривают четыре команды, передает "ТаТоТакое".

Читайте также:

После отказа подписать новый контракт с "Кривбассом" Стецькова отстранили от тренировок и предоставили ему личного тренера.

Кого заинтересовал Стецьков

Действующий контракт Стецькова завершится летом 2025 года. В январе игрок сможет вести переговоры с другими командами.

Сейчас защитник интересен львовским "Карпатам", житомирскому "Полесье", черкасскому ЛНЗ и харьковскому "Металлисту 1925".

"Карпаты" и "Полесье" хотели купить игрока летом, но получили отказ. ЛНЗ и "Металлист 1925" заинтересовались игроком после отстранения от тренировок с основной командой.

Наибольшие шансы подписать контракт есть у "Карпат", которые дольше всех следят за игроком.

В этом сезоне Тимур Стецьков сыграл за "Кривбасс" в восьми матчах и забил один гол.

Напомним, первый гол Довбика за "Рому" — как отреагировали итальянские болельщики.

Элегантная и сексуальная жена лидера сборной Украины предстала в образе богини.

Талантливым голкипером сборной Украины интересуются три клуба из Англии.

Жена Лунина разделась на камеру, после того как вратарь подписал контракт с "Реалом".

Известно, как Шовковский относится к легионеру "Динамо", которого "маринует" в запасе.

Карпаты футбол Кривбасс Полесье ФК Металлист 1925 ЛНЗ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:47 Экс-главе Днепропетровской ОВА Резниченко избрали меру пресечения

22:45 В Украине растет цена бензина и газа — какой будет стоимость топлива на АЗС

22:40 На опального лучшего игрока Кривбасса есть четыре претендента

22:39 К эксплуатации в ВСУ допущен канадский бронеавтомобиль — Минобороны

22:33 ТЦК мобилизовали запрещенного мужчину — что решил суд

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

22:05 Наводнения в Польше – в сети появились кадры последствий непогоды

21:51 В Украине выросли штрафы за неявку в ТЦК — сколько придется заплатить

21:40 Покушение на Трампа — реакция Байдена и что известно о подозреваемом

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

22:47 Экс-главе Днепропетровской ОВА Резниченко избрали меру пресечения

22:45 В Украине растет цена бензина и газа — какой будет стоимость топлива на АЗС

22:40 На опального лучшего игрока Кривбасса есть четыре претендента

22:39 К эксплуатации в ВСУ допущен канадский бронеавтомобиль — Минобороны

22:33 ТЦК мобилизовали запрещенного мужчину — что решил суд

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

22:05 Наводнения в Польше – в сети появились кадры последствий непогоды

21:51 В Украине выросли штрафы за неявку в ТЦК — сколько придется заплатить

21:40 Покушение на Трампа — реакция Байдена и что известно о подозреваемом

21:21 Штрафы от ТЦК — в каких ситуациях военнообязанного невозможно наказать

21:13 Переправлял уклонистов за границу — как суд наказал племянника начальника отдела полиции Львовщины

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку