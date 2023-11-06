На рівні з Мессі — Бєсєдін та ще один українець отримали Золоті м'ячі

Артем Бєсєдін з нагородою. Фото: скріншот

Новоспечений чемпіон Казахстану з футболу "Ордабаси" відсвяткував завоювання першого в історії титулу. На вечірці були присутні українські легіонери клубу Артем Бєсєдін та Євген Макаренко.

Усі гравці клубу отримали цікаві подарунки, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням за соцмережі "Ордабаси".

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Керівники "Ордабаси" на вечірці кожному футболісту вручили по одному "Золотому м’ячу". Бєсєдін та Макаренко теж підіймалися на сцену та отримували нагороди.

Зазначимо, що Бєсєдін та Макаренко прийшли у клуб влітку, коли у Казахстані тривала середина сезону. З того моменту Артем провів 10 матчів, у яких забив два м’ячі. У Євгена у 12 матчах один гол та 2 асисти.

Зазначимо, що "Ордабаси" міг виграти Кубок Казахстану, але в фіналі він поступився "Тоболу".

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