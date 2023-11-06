На уровне с Месси — Беседин и еще один украинец получили Золотые мячи

Артем Беседин с наградой. Фото: скриншот

Новоиспеченный чемпион Казахстана по футболу "Ордабасы" отпраздновал завоевание первого в истории титула. На вечеринке присутствовали украинские легионеры клуба Артем Беседин и Евгений Макаренко.

Все игроки клуба получили интересные подарки, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети "Ордабасы".

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Руководители "Ордабасы" на вечеринке каждому футболисту вручили по одному "Золотому мячу". Беседин и Макаренко также поднимались на сцену и получали награды.

Отметим, что Беседин и Макаренко пришли в клуб летом, когда в Казахстане была середина сезона. С того момента Артем провел 10 матчей, в которых забил два мяча. У Евгения в 12 матчах один гол и 2 ассиста.

Отметим, что "Ордабасы" мог выиграть Кубок Казахстана, но в финале он уступил "Тоболу".

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