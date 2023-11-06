На уровне с Месси — Беседин и еще один украинец получили Золотые мячи
Новоиспеченный чемпион Казахстана по футболу "Ордабасы" отпраздновал завоевание первого в истории титула. На вечеринке присутствовали украинские легионеры клуба Артем Беседин и Евгений Макаренко.
Все игроки клуба получили интересные подарки, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети "Ордабасы".
Беседин и Макаренко стали как Месси
Руководители "Ордабасы" на вечеринке каждому футболисту вручили по одному "Золотому мячу". Беседин и Макаренко также поднимались на сцену и получали награды.
Отметим, что Беседин и Макаренко пришли в клуб летом, когда в Казахстане была середина сезона. С того момента Артем провел 10 матчей, в которых забил два мяча. У Евгения в 12 матчах один гол и 2 ассиста.
Отметим, что "Ордабасы" мог выиграть Кубок Казахстана, но в финале он уступил "Тоболу".
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