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На уровне с Месси — Беседин и еще один украинец получили Золотые мячи

6 ноября 2023 09:11
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Агабекян Карен
редактор
На уровне с Месси — Беседин и еще один украинец получили Золотые мячи
Артем Беседин с наградой. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Новоиспеченный чемпион Казахстана по футболу "Ордабасы" отпраздновал завоевание первого в истории титула. На вечеринке присутствовали украинские легионеры клуба Артем Беседин и Евгений Макаренко.

Все игроки клуба получили интересные подарки, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети "Ордабасы".

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Руководители "Ордабасы" на вечеринке каждому футболисту вручили по одному "Золотому мячу". Беседин и Макаренко также поднимались на сцену и получали награды.

Отметим, что Беседин и Макаренко пришли в клуб летом, когда в Казахстане была середина сезона. С того момента Артем провел 10 матчей, в которых забил два мяча. У Евгения в 12 матчах один гол и 2 ассиста.

Отметим, что "Ордабасы" мог выиграть Кубок Казахстана, но в финале он уступил "Тоболу".

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