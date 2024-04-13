На війні загинув активний уболівальник Динамо

Уболівальник Олексій Кулинич. Фото: "Динамо"

Під час виконання завдання в зоні бойових дій фанатська сім’я київського "Динамо" знову зазнала втрати. Цього разу загинув уболівальник Олексій Кулинич.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

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За інформацією від "Динамо", загиблий вболівальник мав позивний "Професор". У складі сил оборони України він служив у складі 92-ї Окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка.

Як військового Кулинича виділяють його професіоналізм, мужність, сміливість та рішучість.

"На війні загинув вболівальник "Динамо" Олексій Кулинич.

Олексій "Професор" Кулинич був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Він віддав своє життя, захищаючи Батьківщину, відзначався високим професіоналізмом та відданістю своїй справі. Його мужність, сміливість і рішучість завжди будуть прикладом для всіх. Вічна Слава Герою!" — йдеться в повідомленні клубу.

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