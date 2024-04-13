На войне погиб активный болельщик Динамо
Во время выполнения задания в зоне боевых действий фанатская семья киевского "Динамо" снова понесла потери. В этот раз погиб болельщик Алексей Кулинич.
Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.
Сектор болельщиков "Динамо" вновь понес потери
По информации от "Динамо", у погибшего болельщика был позывной "Профессор". В составе сил обороны Украины он служил в составе 92-й Отдельной штурмовой бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко.
Как военнослужащего Кулинича выделяют его профессионализм, мужество, смелость и решительность.
"На войне погиб болельщик "Динамо" Алексей Кулинич.
Алексей "Профессор" Кулинич был бойцом 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Он отдал свою жизнь, защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех. Вечная Слава Герою!" — говорится в сообщении клуба.
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