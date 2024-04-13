На войне погиб активный болельщик Динамо

Болельщик Алексей Кулинич. Фото: "Динамо"

Во время выполнения задания в зоне боевых действий фанатская семья киевского "Динамо" снова понесла потери. В этот раз погиб болельщик Алексей Кулинич.

Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

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По информации от "Динамо", у погибшего болельщика был позывной "Профессор". В составе сил обороны Украины он служил в составе 92-й Отдельной штурмовой бригады им. Кошевого атамана Ивана Сирко.

Как военнослужащего Кулинича выделяют его профессионализм, мужество, смелость и решительность.

"На войне погиб болельщик "Динамо" Алексей Кулинич.

Алексей "Профессор" Кулинич был бойцом 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Он отдал свою жизнь, защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех. Вечная Слава Герою!" — говорится в сообщении клуба.

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