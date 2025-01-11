Забарний може перейти до Ньюкасла — що відомо

Гравець "Борнмута" Ілля Забарний під час матчу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Зимове трансферне вікно в Європі відкрите вже понад тиждень. Один з українських гравців залишається дуже помітною ціллю для клубів.

З'явився ще один претендент на захисника збірної України та англійського "Борнмута" Іллю Забарного, повідомляє The I Paper.

Читайте також:

Таким чином, склався вже чималий список клубів, які претендують на українця. Сам Забарний поки що зосереджений на грі у нинішній команді.

Хто ще претендує на Забарного

Конкуренцію "ПСЖ", "Челсі", "Тоттенгему" та "Ліверпулю" планує скласти "Ньюкасл".

"Сороки" також цікавляться ще одним гравцем "Борнмута" — вінгером Антуаном Семеньйо.

Ілля Забарний цього сезону зіграв 21 поєдинок за "Борнмут". Він стабільний гравець основи клубу.

Нагадаємо, українська плавчиня Яна Клочкова зникла з публічного простору і продовжує мовчати про війну.

Українка з ММА повернулася до боїв після кількарічної перерви.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід показала нові фото з підготовчих тренувань.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може піти з мадридського "Реала".

Англійський "Евертон" представив нового тренера, який вже працював з українцями.