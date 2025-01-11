Забарний може перейти до Ньюкасла — що відомо

На Забарного з'явився неочікуваний претендент — що відомо
Зимове трансферне вікно в Європі відкрите вже понад тиждень. Один з українських гравців залишається дуже помітною ціллю для клубів.
З'явився ще один претендент на захисника збірної України та англійського "Борнмута" Іллю Забарного, повідомляє The I Paper.
Таким чином, склався вже чималий список клубів, які претендують на українця. Сам Забарний поки що зосереджений на грі у нинішній команді.
Хто ще претендує на Забарного
Конкуренцію "ПСЖ", "Челсі", "Тоттенгему" та "Ліверпулю" планує скласти "Ньюкасл".
"Сороки" також цікавляться ще одним гравцем "Борнмута" — вінгером Антуаном Семеньйо.
Ілля Забарний цього сезону зіграв 21 поєдинок за "Борнмут". Він стабільний гравець основи клубу.
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