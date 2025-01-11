Забарный может перейти в Ньюкасл — что известно

Игрок "Борнмута" Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Зимнее трансферное окно в Европе открыто уже больше недели. Один из украинских игроков остается очень заметной целью для клубов.

Появился еще один претендент на защитника сборной Украины и английского "Борнмута" Илью Забарного, сообщает The I Paper.

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Таким образом, сложился уже немалый список клубов, которые претендуют на украинца. Сам Забарный пока что сосредоточен на игре в нынешней команде.

Кто еще претендует на Забарного

Конкуренцию "ПСЖ", "Челси", "Тоттенхэму" и "Ливерпулю" планирует составить "Ньюкасл".

"Сороки" также интересуются еще одним игроком "Борнмута" — вингером Антуаном Семеньо.

Илья Забарный в этом сезоне сыграл 21 поединок за "Борнмут". Он стабильный игрок основы клуба.

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