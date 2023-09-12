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Нагельсман не в пріоритеті: з'явився новий кандидат на посаду тренера збірної Німеччини

12 вересня 2023 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нагельсман не в пріоритеті: з'явився новий кандидат на посаду тренера збірної Німеччини
Марк-Андретер Штеген пропустив гол від Японії. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Німеччини залишилася без головного тренера за рік до домашнього чемпіонату Європи-2024. Хансі Флік був відправлений у відставку після поразки від Японії (1:4) у товариському матчі.

У найближчих матчах керуватиме грою Бундестім Руді Феллер, але незабаром у команди з'явиться новий тренер, повідомляє Norddeutscher Rundfunk.

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Головними кандидатами на посаду наставника збірної Німеччини є Юліан Нагельсманн та Матіас Заммер. Перший наприкінці минулого сезону був звільнений із "Баварії". Другий довгий час обіймав керівні посади у німецьких клубах та Футбольному союзі. Заступник нікого не тренував з 2005 року. Останньою командою у його кар'єрі був "Штуттгарт".

Ханс-Дітер Флік
Ханс-Дітер Флік прощається зі збірною Німеччини. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Новий кандидат для Бундестім

Якщо не вдасться домовитися з Юліаном Нагельсманном та Матіасом Заммером, зі збірною Німеччини продовжить працювати Руді Феллер. Проте відомий у минулому тренер оголосив про бажання очолити Бундестім.

Фелікс Магат
Фелікс Магат під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Йдеться про 70-річного Фелікса Магата. Він тренував багато німецьких клубів, вигравав з "Баварією" та "Вольфсбургом", приводив "Штуттгарт" до перемоги в Кубку Інтертото-2002, тричі був визнаний "Тренером року" у Німеччині.

"Очевидно, що зараз Бундестім потрібен наставник, який зуміє об'єднати невпевнених у собі гравців і знову вивести їх на колишній рівень. Я вмію вселяти у команди віру у власні сили. Мені доводилося робити з аутсайдерів середняків і навіть претендентів на титул. Це саме те, що зараз потрібно збірній Німеччини", — розповів Фелікс Магат.

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