Нагельсманн не в приоритете: появился новый кандидат на пост тренера сборной Германии

Марк-Андре тер Штеген пропустил гол от Японии. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сборная Германии осталась без главного тренера за год до домашнего чемпионата Европы-2024. Ханси Флик был отправлен в отставку после поражения от Японии (1:4) в товарищеском матче.

В ближайших матчах руководить игрой Бундестим будет Руди Феллер, но скоро у команды появится новый тренер, сообщает Norddeutscher Rundfunk.

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Главными кандидатами на пост наставника сборной Германии являются Юлиан Нагельсманн и Матиас Заммер. Первый в конце прошлого сезона был уволен из "Баварии". Второй долгое время занимал руководящие должности в немецких клубах и Футбольном союзе. Заммер никого не тренировал с 2005 года. Последней командой в его карьере был "Штуттгарт".

Ханс-Дитер Флик прощается со сборной Германии. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Новый кандидат для Бундестим

Если не удастся договориться с Юлианом Нагельсманном и Матиасом Заммером, со сборной Германии продолжит работать Руди Феллер. Однако известный в прошлом тренер объявил о желании возглавить Бундестим.

Феликс Магат во время интервью. Скриншот YouTube

Речь идет о 70-летнем Феликсе Магате. Он тренировал многие немецкие клубы, выигрывал с "Баварией" и "Вольфсбургом", приводил "Штуттгарт" к победе в Кубке Интертото-2002, трижды был признан "Тренером года" в Германии.

"Очевидно, что сейчас Бундестим необходим наставник, который сумеет объединить неуверенных в себе игроков и снова вывести их на прежний уровень. Я умею вселять в команды веру в собственные силы. Мне приходилось делать из аутсайдеров середняков и даже претендентов на титул. Это именно то, что сейчас нужно сборной Германии", — рассказал Феликс Магат.

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