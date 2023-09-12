Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Нагельсманн не в приоритете: появился новый кандидат на пост тренера сборной Германии arrow

Нагельсманн не в приоритете: появился новый кандидат на пост тренера сборной Германии

12 сентября 2023 11:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нагельсманн не в приоритете: появился новый кандидат на пост тренера сборной Германии
Марк-Андре тер Штеген пропустил гол от Японии. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Германии осталась без главного тренера за год до домашнего чемпионата Европы-2024. Ханси Флик был отправлен в отставку после поражения от Японии (1:4) в товарищеском матче. 

В ближайших матчах руководить игрой Бундестим будет Руди Феллер, но скоро у команды появится новый тренер, сообщает Norddeutscher Rundfunk.

Читайте также:

Главными кандидатами на пост наставника сборной Германии являются Юлиан Нагельсманн и Матиас Заммер. Первый в конце прошлого сезона был уволен из "Баварии". Второй долгое время занимал руководящие должности в немецких клубах и Футбольном союзе. Заммер никого не тренировал с 2005 года. Последней командой в его карьере был "Штуттгарт". 

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик прощается со сборной Германии. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Новый кандидат для Бундестим 

Если не удастся договориться с Юлианом Нагельсманном и Матиасом Заммером, со сборной Германии продолжит работать Руди Феллер. Однако известный в прошлом тренер объявил о желании возглавить Бундестим. 

Феликс Магат
Феликс Магат во время интервью. Скриншот YouTube

Речь идет о 70-летнем Феликсе Магате. Он тренировал многие немецкие клубы, выигрывал с "Баварией" и "Вольфсбургом", приводил "Штуттгарт" к победе в Кубке Интертото-2002, трижды был признан "Тренером года" в Германии. 

"Очевидно, что сейчас Бундестим необходим наставник, который сумеет объединить неуверенных в себе игроков и снова вывести их на прежний уровень. Я умею вселять в команды веру в собственные силы. Мне приходилось делать из аутсайдеров середняков и даже претендентов на титул. Это именно то, что сейчас нужно сборной Германии", — рассказал Феликс Магат. 

Напомним, Мудрик или Стерлинг уйдут из "Челси": когда это произойдет. 

Италия — Украина: букмекеры удивили коэффициентами на матч отбора Евро-2024. 

Андрей Лунин нашел другой клуб: трансфер состоится в январе. 

Италия — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024. 

Бущан должен был летом уйти из "Динамо": почему вратарь остался. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз