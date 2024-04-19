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Нагельсман офіційно продовжив контракт зі збірною Німеччини

19 квітня 2024 14:30
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Агабекян Карен
редактор
Нагельсман офіційно продовжив контракт зі збірною Німеччини
Юліан Нагельсман продовжив контракт із Німеччиною. Фото: Thomas Böcker/DFB
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чутки про майбутнє працевлаштування головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна вщухнуть. Фахівець залишається у національній команді.

Фахівець продовжив контракт, повідомив Німецький футбольний союз.

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Юліан Нагельсманн у збірній Німеччини. Фото: GES

Нагельсман продовжив контракт

За інформацією союзу, Нагельсман захотів тренувати збірну у відборі на Чемпіонат світу-2026 і на самому мундіалі, якщо команда на нього вийде.

Завершиться термін дії договору після чемпіонату світу.

Минулий контракт завершувався після Євро-2024, який пройде у Німеччині. Після домашнього турніру спеціаліста сватали до мюнхенської "Баварії". Проте керівництво Німецької футбольної спілки переконало тренера.

На домашньому чемпіонаті Європи, на який команда потрапила автоматично, збірна Німеччини зіграє в одній групі із Шотландією, Угорщиною та Швейцарією. У рамках підготовки до турніру 3 червня команда зіграє товариський матч проти України.

Нагельсман очолив збірну Німеччини після звільнення з посади головного тренера Ганса-Дітера Фліка.

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футбол
Збірна Німеччини з футболу
Євро-2024 по футболу
Юліан Нагельсманн

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