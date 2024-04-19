Нагельсман офіційно продовжив контракт зі збірною Німеччини
Чутки про майбутнє працевлаштування головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсманна вщухнуть. Фахівець залишається у національній команді.
Фахівець продовжив контракт, повідомив Німецький футбольний союз.
Нагельсман продовжив контракт
За інформацією союзу, Нагельсман захотів тренувати збірну у відборі на Чемпіонат світу-2026 і на самому мундіалі, якщо команда на нього вийде.
Завершиться термін дії договору після чемпіонату світу.
Минулий контракт завершувався після Євро-2024, який пройде у Німеччині. Після домашнього турніру спеціаліста сватали до мюнхенської "Баварії". Проте керівництво Німецької футбольної спілки переконало тренера.
На домашньому чемпіонаті Європи, на який команда потрапила автоматично, збірна Німеччини зіграє в одній групі із Шотландією, Угорщиною та Швейцарією. У рамках підготовки до турніру 3 червня команда зіграє товариський матч проти України.
Нагельсман очолив збірну Німеччини після звільнення з посади головного тренера Ганса-Дітера Фліка.
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