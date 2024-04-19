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Нагельсманн официально продлил контракт со сборной Германии

19 апреля 2024 14:30
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Агабекян Карен
редактор
Нагельсманн официально продлил контракт со сборной Германии
Юлиан Нагельсманн продлил контракт с Германией. Фото: Thomas Böcker/DFB
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Слухи о будущем трудоустройстве главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна утихнут. Специалист остается в национальной команде.

Специалист продлил контракт, сообщил Немецкий футбольный союз.

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Юлиан Нагельсманн в сборной Германии. Фото: GES

Нагельсманн продлил контракт

По информации союза, Нагельсманн захотел тренировать сборную в отборе на чемпиона мира-2026 и на самом мундиале, если команда на него выйдет.

Завершится срок действия договора после чемпионата мира.

Прошлый контракт завершался после Евро-2024, который пройдет в Германии. После домашнего турнира специалиста сватали в мюнхенскую "Баварию". Однако руководство Немецкого футбольного союза переубедило тренера.

На домашнем чемпионате Европы, на который команда попала автоматически, сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. В рамках подготовки к турниру команда 3 июня сыграет товарищеский матч против Украины.

Нагельсманн возглавил сборную Германии после увольнения с должности главного тренера Ханса-Дитера Флика.

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футбол
Сборная Германии по футболу
Евро-2024 по футболу
Юлиан Нагельсманн

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