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Нагельсман змінить збірну Німеччини на відомий англійський клуб

29 лютого 2024 16:34
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Нагельсман змінить збірну Німеччини на відомий англійський клуб
Юліан Нагельсман відповідає на запитання журналістів. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман після чемпіонату Європи 2024 року може піти з національної команди. Молодого наставника чекають на англійську Прем'єр-лігу (АПЛ).

Нагельсман отримає пропозицію очолити "Ньюкасл", повідомляє Daily Mail.

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Керівництво "Ньюкасла" готує контракт для 36-річного Юліана Нагельсманна. "Сороки" зацікавлена у тренері збірної Німеччини, який замінить у клубі Едді Гау.

Едді Хау
Едді Гау дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Англійський наставник вивів "Ньюкасл" у Лігу чемпіонів, але "сороки" не змогли вийти у плей-офф із групи та вибули з єврокубків. Команді поки що не вдасться повторити торішнє досягнення. Команда Едді Гау відстає від першої четвірки на 15 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці.

Новий тренер для "Ньюкасла"

Амбіції власників "Ньюкасла" не задовольняють результати, що їх показує команда під керівництвом Едді Гау. Головним кандидатом на посаду тренера "сорок" став Юліан Нагельсманн, котрий з осені минулого року працює у збірній Німеччини. Контракт молодого наставника діє до літа 2024 року. Йому можуть запропонувати продовжити угоду, якщо Бундестім вдало виступить на Євро-2024.

Юліан Нагельсманн
Юліан Нагельсманн на матчі "Байєра" з "Баварією". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Однак Нагельсман може відхилити таку пропозицію, якщо його влаштують умови роботи в "Ньюкаслі". Після скандального звільнення з "Баварії" молодий тренер хоче довести, що здатний досягати успіху на найвищому рівні у клубному футболі.

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спорт
футбол
Ньюкасл Юнайтед
Збірна Німеччини з футболу
тренер
Юліан Нагельсманн

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