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Нагельсманн променяет сборную Германии на известный английский клуб

29 февраля 2024 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нагельсманн променяет сборную Германии на известный английский клуб
Юлиан Нагельсманн отвечает на вопросы журналистов. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после чемпионата Европы 2024 года может уйти из национальной команды. Молодого наставника ждут в английской Премьер-лиги (АПЛ).

Нагельсманн получит предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Daily Mail

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Руководство "Ньюкасла" готовит контракт для 36-летнего Юлиана Нагельсманна. "Сороки" заинтересована в тренере сборной Германии, который заменит в клубе Эдди Хау. 

Эдди Хау
Эдди Хау благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Английский наставник вывел "Ньюкасл" в Лигу чемпионов, но "сороки" не смогли выйти в плей-офф из группы и выбыли из еврокубков. Команде пока не удастся повторить прошлогоднее достижение. Команда Эдди Хау отстает от первой четверки на 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. 

Новый тренер для "Ньюкасла"

Амбиции владельцев "Ньюкасла" не удовлетворяют результаты, которые показывает команда под руководством Эдди Хау. Главным кандидатом на пост тренера "сорок" стал Юлиан Нагельсманн, который с осени прошлого года работает в сборной Германии. Контракт молодого наставника действует до лета 2024 года. Ему могут предложить продлить соглашение, если Бундестим удачно выступит на Евро-2024. 

Юлиан Нагельсманн
Юлиан Нагельсманн на матче "Байера" с "Баварией". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Однако Нагельсманн может отклонить такое предложение, если его устроят условия работы в "Ньюкасле". После скандального увольнения из "Баварии" молодой тренер хочет доказать, что способен добиваться успеха на самом высоком уровне в клубном футболе. 

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Напомним, Почеттино снова пожаловался на Мудрика.

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