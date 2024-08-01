Олімпіада-2024 — хто у списку найбагатших олімпійців та скільки вони заробили

Олімпійська збірна США з баскетболу. Фото: Associated Press

На Олімпійські ігри 2024 року до Парижу з різних країн приїхали понад 10 тисяч спортсменів. Усі ці люди досягли чималих висот у різних видах спорту. А дехто з них ще й сколотив неабиякі статки.

Хто увійшов у десятку найбагатших олімпійських спортсменів та скільки вони встигли заробити за свою кар'єру, пише Runasport.com.

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10. Сімона Байлз

Замикає десятку найбагатших американська гімнастка Сімона Байлз. Атлетка може похвалитися прибутками у розмірі 15,9 млн доларів. У свої 27 років Сімона встигла побудувати неймовірну кар'єру. Вона чотириразова олімпійська чемпіонка та 23-тя чемпіонка світу. А у списку її рекламних контрактів Visa, United Airlines та інші відомі компанії. Крім того, дівчина вкладає гроші в нерухомість.

Гімнастка Сімона Байлз. Фото: Kohei Maruyama/Aflo/Global Look Press

9. Корі Гауфф

20-річна американка Корі Гауфф справжня юна зірка тенісу, яка вже за кар'єру заробила 21,3 млн доларів. При цьому 13,8 млн — саме на корті. Також спортсменка має контракт з New Balance та іншими лідерами на ринку спортивного екіпірування.

Зірка тенісу Корі Гауфф. Фото: Clive Brunskill

8. Наомі Осака

Заробіток тенісистки з Японії Наомі Осаки складає 49,9 млн доларів. Менше половини з них призові за турніри. А більшість — реклама, зокрема Nike, PlayStation, Panasonic, та власний бренд доглядової косметики.

Тенісистка Наомі Осака. Фото: Jono Searle/IMAGO

7. Енді Мюррей

Відомий 37-річний британський тенісист Енді Мюррей, який востаннє бере участь в Олімпійських іграх, за свою кар'єру сколотив статки у розмірі 167,4 млн доларів. З них призові лише 65 млн, решта — результат співпраці з Head, Jaguar та іншими гігантами ринку.

Тенісист Енді Мюррей. Фото: google.com

6. Стефен Каррі

36-річний американський баскетболіст Стефен Каррі за свою довгу успішну кар'єру заробив 179,6 млн доларів. Три роки тому американець продовжив угоду з клубом Golden State Warriors на 214 млн доларів. Також він має контракти з Unilever, Sony, Nissan. Живе спортсмен у Кремнієвій долині, а гроші вкладає у нерухомість.

Баскетболіст Стефен Каррі. Фото: fadeawayworld.net

5. Рафаель Надаль

Одним з найбагатших спортсменів Олімпіади-2024 є 38-річний тенісист з Іспанії Рафаель Надаль. За всю кар'єру він заробив 222,8 млн доларів. З них 138 млн — на кортах. У списку його активів є яхта та нерухомість на березі Середземного моря.

Тенісист Рафаель Надаль. Фото: facebook.com/Nadal

4. Новак Джокович

Тенісист з Сербії Новак Джокович може похизуватися доходами у 230,2 млн доларів. При цьому 171 млн він заробив саме на корті. І це світовий рекорд. Рекламні контракти приносять Новаку ще по 9,6 млн доларів щосезону. Він співпрацює з Hublot, Lacoste та іншими. І, звичайно, спортсмен воліє вкладати свої гроші у нерухомість. Джокович має не одне елітне житло в різних країнах світу.

Тенісист Новак Джокович. Фото: Clive Brunskill

3. Рорі Макілрой

Північноірландець Рорі Макілрой, який є професійним гравцем у гольф має доходи у розмірі 289,7 млн доларів. Крім розкішних особняків, один з яких знаходиться у Флориді, Рорі має цілий парк елітних авто. У списку рекламних контрактів також є великі спортивні бренди.

Гольфіст Рорі Макілрой. Фото: eureporter.co

2. Кевін Дюрант

35-річний американський баскетболіст заробив за кар'єру 299,6 млн доларів. Гравець отримує річну зарплату 41,8 млн доларів у клубі Phoenix Suns. А довічний контракт із Nike приносить йому ще 25,7 млн доларів щороку.

Баскетболіст Кевін Дюрант. Фото: olympics.com

1. Леброн Джеймс

Лідером десятки найбагатших спортсменів Олімпіади-2024 став 39-річний американський баскетболіст Леброн Джеймс. Дохід зірки баскетболу перевищив мільярд доларів — 1,19 млрд. Зробив його мільярдером довічний контракт із Nike. Згідно з угодою, компанія виплатила Леброну 997,6 млн доларів. Також спортсмен скуповує нерухомість. Найдорожчим є особняк у Каліфорнії. Його оцінюють у 22,9 млн доларів.

Баскетболіст Леброн Джеймс. Фото: olympics.com

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