Олимпиада-2024 — кто в списке самых богатых олимпийцев и сколько они заработали

Олимпийская сборная США по баскетболу. Фото: Associated Press

На Олимпийские игры 2024 в Париж из разных стран приехали более 10 тысяч спортсменов. Все эти люди достигли больших высот в разных видах спорта. А некоторые из них еще и сколотили немалое состояние.

Кто вошел в десятку самых богатых олимпийских спортсменов и сколько они успели заработать за свою карьеру, пишет Runasport.com.

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10. Симона Байлз

Замыкает десятку самых богатых американская гимнастка Симона Байлз. Атлетка может похвастаться доходами в размере 15,9 млн долларов. В свои 27 лет Симона успела построить невероятную карьеру. Она четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-я чемпионка мира. А в списке рекламных контрактов Visa, United Airlines и другие известные компании. Кроме того, девушка вкладывает деньги в недвижимость.

Гимнастка Симона Байлз. Фото: Kohei Maruyama/Aflo/Global Look Press

9. Кори Гауфф

20-летняя американка Кори Гауфф настоящая юная звезда тенниса, уже за карьеру заработавшая 21,3 млн долларов. При этом 13,8 млн — именно на корте. Также у спортсменки контракт с New Balance и другими лидерами на рынке спортивной экипировки.

Звезда тенниса Кори Гауфф. Фото: Clive Brunskill

8. Наоми Осака

Заработок теннисистки из Японии Наоми Осаки составляет 49,9 млн долларов. Меньше половины из них призовые за турниры. Большинство — реклама, в частности Nike, PlayStation, Panasonic, и собственный бренд уходовой косметики.

Теннисистка Наоми Осака. Фото: Jono Searle/IMAGO

7. Энди Мюррей

Известный 37-летний британский теннисист Энди Мюррей, который в последний раз участвует в Олимпийских играх, за свою карьеру сколотил состояние в размере 167,4 млн долларов. Из них призовые лишь 65 млн, остальные — результат сотрудничества с Head, Jaguar и другими гигантами рынка.

Теннисист Энди Мюррей. Фото: google.com

6. Стефен Карри

36-летний американский баскетболист Стефен Карри за свою длинную успешную карьеру заработал 179,6 млн долларов. Три года назад американец продлил сделку с клубом Golden State Warriors на 214 млн долларов. Также у него есть контракты с Unilever, Sony, Nissan. Живет спортсмен в Кремниевой долине, а деньги вкладывает в недвижимость.

Баскетболист Стефен Карри. Фото: fadeawayworld.net

5. Рафаэль Надаль

Одним из богатейших спортсменов Олимпиады-2024 является 38-летний теннисист из Испании Рафаэль Надаль. За всю карьеру он заработал 222,8 млн долларов. Из них 138 млн — на кортах. В списке его активов есть яхта и недвижимость на берегу Средиземного моря.

Теннисист Рафаэль Надаль. Фото: facebook.com/Nadal

4. Новак Джокович

Теннисист из Сербии Новак Джокович может похвастаться доходами в 230,2 млн долларов. При этом 171 млн он заработал именно на корте. И это мировой рекорд. Рекламные контракты приносят Новаку еще по 9,6 млн долларов каждый сезон. Он сотрудничает с Hublot, Lacoste и другими. И, конечно, спортсмен предпочитает вкладывать свои деньги в недвижимость. Джокович имеет не одно элитное жилье в разных странах мира.

Теннисист Новак Джокович. Фото: Clive Brunskill

3. Рори Макилрой

Североирландец Рори Макилрой, который является профессиональным игроком в гольф, имеет доходы в размере 289,7 млн долларов. Помимо роскошных особняков, один из которых находится во Флориде, у Рори есть целый парк элитных авто. В списке рекламных контрактов есть большие спортивные бренды.

Гольфист Рори Макилрой. Фото: eureporter.co

2. Кевин Дюрант

35-летний американский баскетболист заработал за карьеру 299,6 млн долларов. Игрок получает годовую зарплату в 41,8 млн долларов в клубе Phoenix Suns. А пожизненный контракт с Nike приносит ему еще 25,7 млн долларов ежегодно.

Баскетболист Кевин Дюрант. Фото: olympics.com

1. Леброн Джеймс

Лидером десятки богатейших спортсменов Олимпиады-2024 стал 39-летний американский баскетболист Леброн Джеймс. Доход звезды баскетбола превысил миллиард долларов — 1,19 млрд. Сделал его миллиардером пожизненный контракт с Nike. Согласно соглашению, компания выплатила Леброну 997,6 млн долларов. Также спортсмен скупает недвижимость. Самый дорогой особняк в Калифорнии. Его оценивают в 22,9 млн долларов.

Баскетболист Леброн Джеймс. Фото: olympics.com

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