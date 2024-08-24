Найбільші спортивні досягнення України за роки незалежності — Усик, Харлан та інші герої

Сергій Бубка, Олександр Усик, Андрій Шевченко та Оксана Баюл. Фото: ФЛАУ, Instagram Шевченко, фото из открытых источников

З моменту здобуття Україною незалежності в 1991 році, атлети синьо-жовтої команди неодноразово доводили світу, що є сильними і талановитими у різних видах спорту. Незалежно від викликів, українці досягали найвищих результатів на міжнародній арені.

Портал Новини.LIVE нагадає про перемоги та людей, які їх принесли, за останні 33 роки.

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Сергій Бубка. Фото: з відкритих джерел

Сергій Бубка і його рекорд у стрибках з жердиною

У легкій атлетиці Сергій Бубка був однією з найвизначніших постатей за всю історію цього виду спорту.

Рекорд луганця у стрибках з жердиною — 6,15 метра, встановлений у 1993 році, став новим орієнтиром для всіх легкоатлетів світу.

Загалом, Бубка першим перестрибнув 6 метрів та 35 разів перевершував свої світові рекорди — 17 разів на відкритому повітрі та 18 разів у приміщенні.

Лише у лютому 2014 року в Донецьку пав рекорд Бубки у приміщенні (6,15 м) після стрибку француза Рено Лавінеллі на 6,16 м.

У вересні 2020 року побили рекорд Бубки (6,14 м) на відкритому повітрі. Швед Арман Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра.

Клички та українська домінація

Брати Віталій та Володимир Кличко перетворили для українців бокс на релігію, де вони були божествами.

Брати Володимир та Віталій Кличко. Фото: Frank Augstein

Володимир спершу виграв золоту медаль Олімпійських ігор 1996 року в Атланті і потім вони з братом змогли завоювати бокс.

Віталій став першим українцем, який здобув титул чемпіона світу серед професіоналів за версією WBO, а Володимир встановив рекорд за кількістю успішних захистів титулу чемпіона світу у надважкій вазі — 23 рази.

Перемоги Кличків стали національною гордістю, а самі брати увійшли до Зали слави світового боксу.

Ймовірно, найбільшим їх успіхом був момент, коли вони мали всі чемпіонські титули у суперважкій вазі: у Віталія був пояс WBC, а у Володимира WBA, IBF, WBO.

Оксана Баюл — золота фігуристка

Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України, здобувши золоту медаль на зимових Олімпійських іграх у Ліллехаммері 1994 року.

Українка в 15 років виграла золото чемпіонату світу, а в 16 святкувала перемогу у боротьбі з американкою Ненсі Керіган в Ліллехаммері в жіночому індивідуальному катанні.

Перемога Баюл вперше спричинила підняття прапору України на Олімпіадах і вперше звучав гімн, який організатори понад 40 хв шукали перед нагородженням.

Лілія Подкопаєва і золотий тріумф на Олімпіаді

У 1996 році на Олімпійських іграх в Атланті Лілія Подкопаєва здобула дві золоті та одну срібну медаль у гімнастиці, продемонструвавши ідеальне виконання вправ на колоді та в багатоборстві.

Лілія Подкопаєва на п'єдесталі в Атланті. Фото:

Фото з особистого архіву Лілії Подкопаєвої

Досягнення Подкопаєвої та її сльози на нагородженні увійшли в історію української гімнастики та стали джерелом натхнення для нових поколінь спортсменів, які ще не один раз завойовували медалі Олімпійських ігор.

Тріумфи "Динамо", "Шахтаря", збірної України та великий Шевченко

В 90-х роках футбольний клуб "Динамо" Київ був головною командою країни. За них вболівали президенти, а найталановитіші українські футболісти мріяли потрапити в команду Валерія Лобановського. Збірна України теж тоді складалася з динамівців.

В сезоні 1998/1999 років "Динамо" з Лобановським дійшло до півфіналу Ліги чемпіонів, а світ дізнався про дует нападників Андрій Шевченко — Сергій Ребров.

"Динамо" Київ зразка 1999 року. Фото: "Динамо"

Наблизитись до цього результату зміг лише донецький "Шахтар" в сезоні 2008/2009 років, коли команда Мірчі Луческу виграла останній в історії Кубок УЄФА, який потім переформатували у Лігу Європи.

Мірча Луческу, Рінат Ахметов та Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

Збірна України за 33 роки незалежності вразила у 2006-му році, коли вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу-2006. У 2021-му команда дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

До успіхів "Динамо" в 1999-му, збірних України у 2006-му та 2021-му мав відношення єдиний в історії країни володар золотого м’яча Андрій Шевченко.

"Шева" був найкращим гравцем в Україні за останні 33 роки. Він з "Міланом" виграв Лігу чемпіонів у 2003 році, у 2004-му йому віддали Золотий м’яч. Після завершення кар’єри Андрій Миколайович очолив збірну та став одним із кращих тренерів в її історії.

Ольга Харлан і її героїзм у фехтуванні

Ольга Харлан є рекордсменкою за кількістю медалей представників України на Олімпійських іграх. У титулованої шаблістки дві золоті нагороди та одна срібна в командній першості та три бронзи в індивідуальних змаганнях.

Ольга Харлан. Фото: Reuters

Саме коли Харлан виходила на Олімпіадах, то вона тягнула команду до перемог.

Найбільші емоції та перемоги українців у фехтуванні на шаблях пов’язані з Харлан, яка стала номером один в українському спорті.

Олександр Усик — непереможний

Після братів Кличко був страх, що в Україні немає рівноцінної заміни. Але несподівано нею став боксер першого важкого дивізіону Олександр Усик, який був олімпійським чемпіоном Лондона-2012.

Усик зміг стати абсолютним чемпіоном в непопулярному крузервейті, але через розміри та стиль боксу експерти називали примарними його перспективи у надважкій вазі. До того ж українець невдало дебютував у хевівейті проти Чаза Уізерспуна та Дерека Чісори. Ці бої вийшли дуже складними для українця і він лише підсилив розмови скептиків.

Олександр все ж став обов’язковим претендентом на титул IBF Ентоні Джошуа. Після невдалих виступів українця Джошуа не відчув від нього небезпеки. Через свою помилку британець двічі поступився рішенням суддів.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. Фото: instagram.com/usykaa/

У 2024 році Усик взагалі зробив неможливе — переміг Тайсона Ф’юрі та став першим абсолютним чемпіоном з часів Ленокса Льюіса. До того ж він другий після Евандера Холіфілда беззаперечний чемпіон у першому важкому та надважкому дивізіонах. При цьому Усик був перший в еру чотирьох поясів. Льюісу та Холіфілду потрібні були лише три пояси.

Еліна Світоліна — перша ракетка України

В України довго були невдачі в тенісі та не було спортсменок топового рівня. Еліна Світоліна стала найуспішнішою українською тенісисткою в історії, яка досягла третього місця у світовому рейтингу WTA. Вона неодноразово вигравала престижні турніри, включаючи Підсумковий турнір WTA у 2018 році.

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Світоліна навіть після перерви на вагітність повернулася в топ-30 і вона стала джерелом натхнення для багатьох топових тенісисток, які після народження дитини боялися повернутись.

Ці імена — лише вершина українського спортивного Олімпу, але ці фігури зробили найбільший вклад в український спорт.

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