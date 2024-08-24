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Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

24 августа 2024 06:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Крупнейшие спортивные достижения Украины за годы независимости – Усик, Харлан и другие герои
Сергей Бубка, Александр Усик, Андрей Шевченко и Оксана Баюл. Фото: ФЛАУ, Instagram Шевченко, Google
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

С момента обретения Украиной независимости в 1991 году, атлеты сине-желтой команды неоднократно доказывали миру, что сильны и талантливы в разных видах спорта. Независимо от вызовов, украинцы достигали наивысших результатов на международной арене.

Портал Новини.LIVE напомнит о победах и людях, которые из приносили за последние 33 года.

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Сергей Бубка
Сергей Бубко. Фото: фото из открытых источников

Сергей Бубка и его рекорд в прыжках с шестом

В легкой атлетике Сергей Бубка был одной из самых выдающихся фигур за всю историю этого вида спорта.

Рекорд уроженца Луганска в прыжках с шестом — 6,15 метра, установленный в 1993 году, стал новым ориентиром для всех легкоатлетов мира.

В общей сложности, Бубка первым перепрыгнул 6 метров и 35 раз превосходил свои мировые рекорды — 17 раз на открытом воздухе и 18 раз в помещении.

Только в феврале 2014 года в Донецке пал рекорд Бубки в помещении (6,15 м) после прыжка француза Рено Лавинелли на 6,16 м.

В сентябре 2020 года побили рекорд Бубки (6,14 м) на открытом воздухе. Швед Арман Дюплантис прыгнул на 6,15 метра.

Кличко и украинская доминация

Братья Виталий и Владимир Кличко превратили для украинцев бокс в религию, где они были божествами.

Братья Кличко
Братья Владимир и Виталий Кличко. Фото: Frank Augstein

Владимир сперва выиграл золотую медаль Олимпийских игр 1996 года в Атланте и затем они с братом смогли завоевать бокс.

Виталий стал первым украинцем, получившим титул чемпиона мира среди профессионалов по версии WBO, а Владимир установил рекорд по количеству успешных защит титула чемпиона мира в сверхтяжелом весе — 23 раза.

Победы Кличко стали национальной гордостью, а сами братья вошли в Зал славы мирового бокса.

Вероятно, наибольшим их успехом был момент, когда у них были все чемпионские титулы в супертяжелом весе: у Виталия был пояс WBC, а у Владимира WBA, IBF, WBO.

Оксана Баюл — золотая фигуристка

Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой независимой Украины, одержав золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году.

Украинка в 15 лет выиграла золото чемпионата мира, а в 16 праздновала победу в борьбе с американкой Нэнси Кериган в Лиллехаммере в женском индивидуальном катании.

Победа Баюл впервые повлекла за собой поднятие флага Украины на Олимпиадах и впервые звучал гимн, который организаторы более 40 минут искали перед награждением.

Лилия Подкопаева и золотой триумф на Олимпиаде

В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте Лилия Подкопаева завоевала две золотые и одну серебряную медаль в гимнастике, продемонстрировав идеальное выполнение упражнений на колоде и многоборье.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева на пьедестале в Атланте. Фото:
Фото из личного архива Лилии Подкопаевой

Достижения Подкопаевой и ее слезы на награждении вошли в историю украинской гимнастики и стали источником вдохновения для новых поколений спортсменов, которые еще не раз завоевывали медали Олимпийских игр.

Триумфы "Динамо", "Шахтера", сборной Украины и великий Шевченко

В 90-е годы футбольный клуб "Динамо" Киев был главной командой страны. За них болели президенты, а самые талантливые украинские футболисты мечтали попасть в команду Валерия Лобановского. Сборная Украины тоже тогда состояла из динамовцев.

В сезоне 1998/1999 годов "Динамо" с Лобановским дошло до полуфинала Лиги чемпионов, а мир узнал о дуэте нападающих Андрей Шевченко — Сергей Ребров.

Динамо Киев образца 1999 года
"Динамо" Киев образца 1999 года. Фото: "Динамо"

Приблизиться к этому результату смог только донецкий "Шахтер" в сезоне 2008/2009, когда команда Мирчи Луческу выиграла последний в истории Кубок УЕФА, который затем переформатировали в Лигу Европы.

Победа "Шахтера" в Кубке УЕФА
Мирча Луческу, Ринат Ахметов и Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Сборная Украины за 33 года независимости поразила в 2006 году, когда вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2006. В 2021 году команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.

К успехам "Динамо" в 1999-м, сборных Украины в 2006-м и 2021-м имел отношение единственный в истории независимой страны обладатель золотого мяча Андрей Шевченко.

"Шева" был лучшим игроком в Украине за последние 33 года. Он с "Миланом" выиграл Лигу чемпионов в 2003 году, в 2004 ему отдали Золотой мяч. После окончания карьеры Андрей Николаевич возглавил сборную и стал одним из лучших тренеров в ее истории.

Ольга Харлан и ее героизм в фехтовании

Ольга Харлан — рекордсменка по количеству медалей представителей Украины на Олимпийских играх. У титулованной саблистки две золотые награды и одна серебряная в командном первенстве и три бронзы в индивидуальных соревнованиях.

Ольга Харлан
Ольга Харлан. Фото: Reuters

Именно когда Харлан выходила на олимпийский помост, она тянула команду к победам.

Наибольшие эмоции и победы украинцев в фехтовании на саблях связаны с Харлан, ставшей номером один в украинском спорте.

Александр Усик — непобедимый

После братьев Кличко был страх, что на Украине нет равноценной замены. Но неожиданно ею стал боксер первого тяжелого дивизиона Александр Усик, являвшийся олимпийским чемпионом Лондона-2012.

Усик смог стать абсолютным чемпионом в непопулярном крузервейте, но из-за размеров и стилей бокса эксперты называли призрачными его перспективы в сверхтяжелом весе. К тому же украинец неудачно дебютировал в хевивейте против Чаза Уизерспуна и Дерека Чисоры. Эти бои получились очень сложными для украинца, и он лишь усилил разговоры скептиков.

Александр все же стал обязательным претендентом на титул IBF Энтони Джошуа. После неудачных выступлений украинца Джошуа не ощутил от него опасности. Из-за своей ошибки британец дважды уступил решением судей.

Александр Усик
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира. Фото: instagram.com/usykaa/

В 2024 году Усик вообще сделал невозможное — победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом со времен Ленокса Льюиса. К тому же он второй после Эвандера Холифилда безоговорочный чемпион в первом тяжелом и супертяжелом дивизионах. При этом Усик был первым в эру четырех поясов. Льюису и Холифилду нужно было выиграть только три пояса.

Элина Свитолина — первая ракетка Украины.

У Украины долго были неудачи в теннисе и не было спортсменок топового уровня. Элина Свитолина стала самой успешной украинской теннисисткой в истории, достигшей третьего места в мировом рейтинге WTA. Она неоднократно выигрывала престижные турниры, включая Итоговый турнир WTA в 2018 году.

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: Reuters

Свитолина даже после перерыва на беременность вернулась в топ-30 и стала источником вдохновения для многих топовых теннисисток, которые после рождения ребенка боялись вернуться.

Эти имена только вершина украинского спортивного Олимпа, но эти фигуры внесли наибольший вклад в украинский спорт.

Напомним, трансфер Цыганкова принесет "Жироне" огромные деньги — куда перейдет украинец.

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Виталий Кличко Ринат Ахметов Александр Усик Элина Свитолина Владимир Кличко ФК Шахтер Оксана Баюл Лилия Подкопаева Динамо Ольга Харлан Сергей Бубка Валерий Лобановский День Независимости 2024

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