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Найкращий боєць UFC Волкановскі "знищив" претендента "номер один": відео нокауту

9 липня 2023 08:51
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Найкращий боєць UFC Волкановскі "знищив" претендента "номер один": відео нокауту
Олександр Волкановскі після перемоги. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лас-Вегасі відбулося шоу UFC 290, у головній події якого чемпіон напівлегкої ваги австралієць Александр Волкановскі зустрівся з мексиканським претендентом Яїром Родрігесом. Для "Великого" це був п'ятий захист титулу.

Волкановскі переміг технічним нокаутом, повідомив портал Новини.LIVE.

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34-річний Волкановскі здобув свою 26-ту перемогу у MMA. Також у нього дві поразки.

30-річний Родрігес має в кар'єрі 15 перемог та чотири поразки.

 

 

Огляд поєдинку

Щойно розпочався поєдинок, Волкановскі довго шукав можливість знайти потрібну для себе дистанцію. Противник у відповідь зайняв суто оборонну позицію, намагаючись відступати назад. На другій хвилині першого раунду Алекс провів тейкдаун та в партері контролював Яїра до сигналу на перерву.

Родрігес активно розпочав другий раунд, переважно пробиваючи удари ногами. Це було видовищно, але мало ефективно, оскільки опонент від них увертався.

В одній з атак Алекс у розміні потряс мексиканця і одразу ж провів тейкдаун. На настилі австралієць завдав дуже потужних ударів, від яких у мексиканця відкрилося розсічення.

У третьому раунді Родрігес знову активно використовував свої удари ногами. Цього разу Волкановскі не вдалося від усіх увернутися.

До кіків мексиканець також приєднав комбінації з джеба та прямого. Наприкінці ми побачили розміни ударами, в яких мексиканець був краще. Однак сталося непоправне для Яїра. Австралієць доніс правий бічний контрудар, яким потряс претендента. Алекс цього разу "відчув кров" і провів тейкдаун, після якого почав забивати опонента до відмашки рефері.

Результат: перемога Волкановскі технічним нокаутом у третьому раунді.

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