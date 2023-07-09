Лучший боец UFC Волкановски "уничтожил" претендента "номер один": видео нокаута

Александр Волкановски после победы. Фото: скриншот

В Лас-Вегасе прошло шоу UFC 290, в главном событии которого чемпион полулегкого веса австралиец Александр Волкановски встретился с мексиканским претендентом Яиром Родригесом. Для "Великого" это была пятая защита титула.

Волкановски победил техническим нокаутом, сообщил портал Новини.LIVE.

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34-летний Волкановски одержал свою 26-ю победу в MMA. Также у него два поражения.

30-летний Родригес имеет в карьере 15 побед и четыре поражения.

VOLK FINISHES YAIR IN ROUND 3



The 145 #UFC290 pic.twitter.com/yV7G5EWcgx — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) July 9, 2023

Обзор поединка

Как только начался поединок, Волкановски долго искал возможность найти нужную для себя дистанцию. Противник в ответ занял сугубо оборонительную позицию, пытаясь отступать назад. На второй минуте первого раунда Алекс провел тейкдаун и в партере контролировал Яира до сигнала на перерыв.

Родригес активно начал второй раунд, в основном пробивая удары ногами. Это было зрелищно, но мало эффективно, поскольку оппонент от них уворачивался.

В одно из атак Алекс в размене потряс мексиканца и сразу же провел тейкдаун. На настиле австралиец нанес очень мощные удары, от которых у мексиканца открылось рассечение.

В третьем раунде Родригес снова начал активно использовать свои удары ногами. На этот раз Волкановски не удалось от всех уйти.

К кикам мексиканец также подключил комбинации из джеба и прямого. В концовке мы увидели размены ударами, в которых мексиканец выглядел лучше. Однако произошло непоправимое для Яира. Австралиец донес правый боковой контрудар, которым потряс претендента. Алекс на этот раз "почувствовал кровь" и провел тейкдаун и принялся забивать оппонента до отмашки рефери.

Результат: победа Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

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