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Найкращий голкіпер в історії: Буффон отримав унікальну нагороду

28 вересня 2023 14:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Найкращий голкіпер в історії: Буффон отримав унікальну нагороду
Екс-голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон. Фото: gazettengr.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Портал FourFourTwo опублікував рейтинг найкращих воротарів 21 століття. До списку потрапили 10 голкіперів.

Першим номером став легендарний італієць Джанлуїджі Буффон, повідомляє FourFourTwo.

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Також до списку найкращих голкіперів потрапили три іспанські і два німецькі голкіпери.

Переможець завершив кар'єру у 45 років.

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон визнаний найкращим голкіпером 21 століття.

Переможець десять разів вигравав чемпіонат Італії, у 2006 році ставав чемпіоном світу, але ніколи не перемагав у Лізі чемпіонів та чемпіонатах Європи.

Рейтинг найкращих голкіперів від FourFourTwo:

  1. Джанлуїджі Буффон
  2. Ікер Касільяс
  3. Едвін ван дер Сар
  4. Петро Чех
  5. Мануель Нойєр
  6. Олівер Кан
  7. Віктор Вальдес
  8. Давид Де Хеа
  9. Жуліо Сезар
  10. Уго Льоріс

Влітку Буффон після виходу з італійської "Парми" оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що Буффон є вихованцем "Парми", за яку дебютував на дорослому рівні у 1995 році та грав за неї до 2001 року. Потім був рекордний на той час трансфер до "Ювентуса", в якому футболіст грав до 2018 року, став капітаном і легендою, провівши понад 500 матчів. Джанлуїджі після відходу зі "Старої синьйори" перейшов до "ПСЖ", де провів лише сезон.

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