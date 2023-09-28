Найкращий голкіпер в історії: Буффон отримав унікальну нагороду

Екс-голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон. Фото: gazettengr.com

Портал FourFourTwo опублікував рейтинг найкращих воротарів 21 століття. До списку потрапили 10 голкіперів.

Першим номером став легендарний італієць Джанлуїджі Буффон, повідомляє FourFourTwo.

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Також до списку найкращих голкіперів потрапили три іспанські і два німецькі голкіпери.

Переможець завершив кар'єру у 45 років.

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон визнаний найкращим голкіпером 21 століття.

Переможець десять разів вигравав чемпіонат Італії, у 2006 році ставав чемпіоном світу, але ніколи не перемагав у Лізі чемпіонів та чемпіонатах Європи.

Рейтинг найкращих голкіперів від FourFourTwo:

Джанлуїджі Буффон Ікер Касільяс Едвін ван дер Сар Петро Чех Мануель Нойєр Олівер Кан Віктор Вальдес Давид Де Хеа Жуліо Сезар Уго Льоріс

Влітку Буффон після виходу з італійської "Парми" оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що Буффон є вихованцем "Парми", за яку дебютував на дорослому рівні у 1995 році та грав за неї до 2001 року. Потім був рекордний на той час трансфер до "Ювентуса", в якому футболіст грав до 2018 року, став капітаном і легендою, провівши понад 500 матчів. Джанлуїджі після відходу зі "Старої синьйори" перейшов до "ПСЖ", де провів лише сезон.

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