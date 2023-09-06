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Буффон назвав причину рішення завершити кар'єру

6 вересня 2023 08:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буффон назвав причину рішення завершити кар'єру
Джанлуїджі Буффон на пресконференції. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Буффон відверто поділився думкою про причини, через які закінчив кар'єру. Спортсмен вирішив зайнятися тренерською діяльністю.

Останнім клубом у кар'єрі Буффона стала "Парма", нагадує Atlanta journal constitution.

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Джанлуїджі Буффон завершив кар'єру у віці 45 років. Головними командами в кар'єрі легендарного спортсмена стали "Ювентус", збірна Італії та "Парма", в якій він розпочинав та закінчив свій шлях у футболі.

Причини відходу Буффона "на пенсію"

Голкіпер зізнався, що рік тому довго думав про те, чи варто грати. Однак йому хотілося попрощатися з уболівальниками "Парми" та знову одягнути футболку рідного клубу. Буффон заявив, що йому було приємно грати за цю команду, але вже до середини сезону його почали долати травми.

"Зараз слушний момент, щоб попрощатися з активною кар'єрою. Мені стало надто складно відновлюватися після травм, їх було все більше і більше. Настав час прощатися", — заявив Джанлуїджі Буффон.

Джанлуїджі Буффон
Буффон у збірній Італії. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Одразу після завершення кар'єри голкіпер увійшов до тренерського штабу Лучано Спаллетті у збірній Італії. Він працюватиме із голкіперами команди. Найближчим суперником "Скуадри Адзурри" стане збірна Північної Македонії у відборі на Євро-2024. Після цього Італія зіграє з Україною.

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