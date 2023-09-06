Буффон назвал причину решения завершить карьеру

Джанлуиджи Буффон на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон откровенно поделился мнением о причинах, из-за которых он закончил карьеру. Спортсмен принял решение заняться тренерской деятельностью.

Последним клубом в карьере Буффона стала "Парма", напоминает Atlanta journal constitution.

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Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в возрасте 45 лет. Главными командами в карьере легендарного спортсмена стали "Ювентус", сборная Италии и "Парма", в которой он начинал и закончил свой путь в футболе.

Причины ухода Буффона "на пенсию"

Голкипер признался, что год назад долго думал о том, стоит ли продолжать играть. Однако ему хотелось попрощаться с болельщиками "Пармы" и снова надеть футболку родного клуба. Буффон заявил, что ему было приятно играть за эту команду, но уже к середине сезона его стали одолевать травмы.

"Сейчас подходящий момент, чтобы попрощаться с активной карьерой. Мне стало слишком сложно восстанавливаться после травм, их было все больше и больше. Настало время прощаться", — заявил Джанлуиджи Буффон.

Буффон в сборной Италии. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Сразу после завершения карьеры голкипер вошел в тренерский штаб Лучано Спаллетти в сборной Италии. Он будет работать с голкиперами команды. Ближайшим соперником "Скуадры Адзурры" станет сборная Северной Македонии в отборе на Евро-2024. После этого Италия сыграет с Украиной.

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