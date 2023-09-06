Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Буффон назвал причину решения завершить карьеру arrow

Буффон назвал причину решения завершить карьеру

6 сентября 2023 08:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буффон назвал причину решения завершить карьеру
Джанлуиджи Буффон на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон откровенно поделился мнением о причинах, из-за которых он закончил карьеру. Спортсмен принял решение заняться тренерской деятельностью. 

Последним клубом в карьере Буффона стала "Парма", напоминает Atlanta journal constitution

Читайте также:

Джанлуиджи Буффон завершил карьеру в возрасте 45 лет. Главными командами в карьере легендарного спортсмена стали "Ювентус", сборная Италии и "Парма", в которой он начинал и закончил свой путь в футболе. 

Причины ухода Буффона "на пенсию" 

Голкипер признался, что год назад долго думал о том, стоит ли продолжать играть. Однако ему хотелось попрощаться с болельщиками "Пармы" и снова надеть футболку родного клуба. Буффон заявил, что ему было приятно играть за эту команду, но уже к середине сезона его стали одолевать травмы. 

"Сейчас подходящий момент, чтобы попрощаться с активной карьерой. Мне стало слишком сложно восстанавливаться после травм, их было все больше и больше. Настало время прощаться", — заявил Джанлуиджи Буффон. 

Джанлуиджи Буффон
Буффон в сборной Италии. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Сразу после завершения карьеры голкипер вошел в тренерский штаб Лучано Спаллетти в сборной Италии. Он будет работать с голкиперами команды. Ближайшим соперником "Скуадры Адзурры" станет сборная Северной Македонии в отборе на Евро-2024. После этого Италия сыграет с Украиной. 

Напомним, Луческу уволят из "Динамо": кто заменит румынского тренера. 

Артем Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб. 

В "Манчестер Сити" отреагировали на возможный уход Гвардиолы. 

Кривцов рассказал, как Месси поддерживает Украину. 

Виктор Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец. 

Салах сменит клуб: "Ливерпуль" получил новое предложение. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз