Украина против Италии: кем Спаллетти усилит "Скуадру адзурру"
Итальянская федерация футбола официально объявила о назначении Лучано Спаллетти на должность главного тренера сборной Италии. Наставник покинул "Наполи" после того, как привел их в Скудетто в Серии А первое за 33 года.
Каких изменений следует ожидать в "Скуадра адзурре", в материале Новини.LIVE.
На посту главного тренера сборной Италии Лучано заменил Роберто Манчини, который якобы возглавит сборную Саудовской Аравии. Предварительно сообщалось, что соглашение по Спаллетти будет заключено до 2026 года. Годовой оклад специалиста составит 3 миллиона евро, не считая бонусов.
"Поздравляем Спаллетти. Национальной команде нужен был отличный тренер, и я очень рад, что он принял это предложение. Его энтузиазм и опыт будут иметь решающее значение для решения задач, ожидающих Италию в ближайшие месяцы", — сказал президент Федерации футбола Италии Габриеле Гравина.
Luciano Spalletti был been appointed a new Italian national team head coach on contract valid until 2026 🚨🔵🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 августа 2023
Spalletti will replace Roberto Mancini with immediate effect. pic.twitter.com/Djn6YvUgII
Сборная Италии – соперник Украины в отборе на чемпионат Европы-2024. Ближайшие поединки квалификации Евро Скуадра Адзурра проведет 9 сентября с Северной Македонией и 12 сентября — с командой Сергея Реброва.
Теперь без алкоголя и пиццы
Первоочередной задачей для тренера будет интегрировать свои идеи под игроков и стандартные позиционные тактические тезисы. Учитывая, что в сборной Италии проходят процесс омоложения состава, можно заключить, что Лучано дадут время на строительство нового фаворита Евро-2024. Но для начала нужно пройти не простую группу, где матч с Украиной станет одним из ключевых.
Евро 2024, Итальянский defeat Франции 2-0 как Spalletti chases Deschamps to the dressing room pic.twitter.com/FMGFaxL1mI https://t.co/fnzsHmCTpa— Francesco (@FRANCESCalciO_) August 18, 2023
Вероятно, итальянцы могут перейти на игру в 3 защитника. Возможно, игроки "Наполи" станут играть одни из ключевых ролей в команде, ведь тренер их знает лучше. Но все также зависит от того, сможет ли Спаллетти найти эффективную тактику в атаке, где сейчас не хватает звездных игроков. В матчах Лиги Наций, напомним на первых ролях были Ретеги из "Дженоа", Ньонто из "Лидса", вылетевшего в Чемпионшип и Распадори из того же "Наполи".
За 3-е место итальянцы, напомним, выиграли у Нидерландов. Но забивали вышедший на замену защитник Димарко, полузащитник Фраттези и Кьеза. Но в этих матчах не участвовали игроки "Интера" Барелла и Ачерби. Именно их может приобщить новый коуч. Еще есть в запасе вариант из Балотелли, Белотти, Берарди, Иммобиле и Пеллегрини.
Пишут также, что Спаллети может запретить алкоголь и пиццу в сборной и даст ли это результат очень скоро.
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