Украина против Италии: кем Спаллетти усилит "Скуадру адзурру"

Новый тренер уже думает, на кого поставить ставку. Фото: Twitter/Ekremkonur

Итальянская федерация футбола официально объявила о назначении Лучано Спаллетти на должность главного тренера сборной Италии. Наставник покинул "Наполи" после того, как привел их в Скудетто в Серии А первое за 33 года.

Каких изменений следует ожидать в "Скуадра адзурре", в материале Новини.LIVE.

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На посту главного тренера сборной Италии Лучано заменил Роберто Манчини, который якобы возглавит сборную Саудовской Аравии. Предварительно сообщалось, что соглашение по Спаллетти будет заключено до 2026 года. Годовой оклад специалиста составит 3 миллиона евро, не считая бонусов.

"Поздравляем Спаллетти. Национальной команде нужен был отличный тренер, и я очень рад, что он принял это предложение. Его энтузиазм и опыт будут иметь решающее значение для решения задач, ожидающих Италию в ближайшие месяцы", — сказал президент Федерации футбола Италии Габриеле Гравина.

Luciano Spalletti был been appointed a new Italian national team head coach on contract valid until 2026 🚨🔵🇮🇹



Spalletti will replace Roberto Mancini with immediate effect. pic.twitter.com/Djn6YvUgII — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 августа 2023

Сборная Италии – соперник Украины в отборе на чемпионат Европы-2024. Ближайшие поединки квалификации Евро Скуадра Адзурра проведет 9 сентября с Северной Македонией и 12 сентября — с командой Сергея Реброва.

Теперь без алкоголя и пиццы

Первоочередной задачей для тренера будет интегрировать свои идеи под игроков и стандартные позиционные тактические тезисы. Учитывая, что в сборной Италии проходят процесс омоложения состава, можно заключить, что Лучано дадут время на строительство нового фаворита Евро-2024. Но для начала нужно пройти не простую группу, где матч с Украиной станет одним из ключевых.

Евро 2024, Итальянский defeat Франции 2-0 как Spalletti chases Deschamps to the dressing room pic.twitter.com/FMGFaxL1mI https://t.co/fnzsHmCTpa — Francesco (@FRANCESCalciO_) August 18, 2023

Вероятно, итальянцы могут перейти на игру в 3 защитника. Возможно, игроки "Наполи" станут играть одни из ключевых ролей в команде, ведь тренер их знает лучше. Но все также зависит от того, сможет ли Спаллетти найти эффективную тактику в атаке, где сейчас не хватает звездных игроков. В матчах Лиги Наций, напомним на первых ролях были Ретеги из "Дженоа", Ньонто из "Лидса", вылетевшего в Чемпионшип и Распадори из того же "Наполи".

За 3-е место итальянцы, напомним, выиграли у Нидерландов. Но забивали вышедший на замену защитник Димарко, полузащитник Фраттези и Кьеза. Но в этих матчах не участвовали игроки "Интера" Барелла и Ачерби. Именно их может приобщить новый коуч. Еще есть в запасе вариант из Балотелли, Белотти, Берарди, Иммобиле и Пеллегрини.

Пишут также, что Спаллети может запретить алкоголь и пиццу в сборной и даст ли это результат очень скоро.

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