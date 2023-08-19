Україна проти Італії: ким Спаллетті підсилить "Скуадру адзурру"

Новий тренер вже думає на кого поставити ставку. Фото: Twitter/Ekremkonur

Італійська федерація футболу офіційно оголосила про призначення Лучано Спаллетті на посаду головного тренера збірної Італії. Наставник залишив "Наполі" після того, як привів їх до Скудетто в Серії А перше за 33 роки.

Яких змін варто чекати в "Скуадра адзуррі", в матеріалі Новини.LIVE.

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На посту головного тренера збірної Італії Лучано замінив Роберто Манчіні, який нібито очолить збірну Саудівської Аравії. Попередньо повідомлялося, що угода із Спаллетті буде укладена до 2026 року. Річний оклад фахівця складе 3 мільйони євро, не рахуючи бонусів.

"Вітаємо Спаллетті. Національній команді потрібен був відмінний тренер, і я дуже радий, що він прийняв цю пропозицію. Його ентузіазм і досвід матимуть вирішальне значення для вирішення завдань, які чекають на Італію в найближчі місяці", — сказав президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

Luciano Spalletti has been appointed as new Italian national team head coach on contract valid until 2026 🚨🔵🇮🇹



Spalletti will replace Roberto Mancini with immediate effect. pic.twitter.com/Djn6YvUgII — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023

Збірна Італії — суперник України у відборі на чемпіонат Європи-2024. Найближчі поєдинки кваліфікації Євро Скуадра Адзурра проведе 9 вересня з Північною Македонією та 12 вересня – з командою Сергія Реброва.

Тепер без алкоголю та піцци

Першочерговим завданням для тренера буде інтегрувати свої ідеї під гравців і під стандартні позиційні тактичні тези. Враховуючи, що в збірній Італії відбуваються процес омолодження складу, можна зробити висновок, що Лучано дадуть час на будування нового фаворита Євро-2024. Але для початку треба пройти не просту групу, де матч з Україною стане одним з ключових.

Euro 2024, Italy defeat France 2-0 as Spalletti chases Deschamps to the dressing roompic.twitter.com/FMGFaxL1mI https://t.co/fnzsHmCTpa — Francesco (@FRANCESCalciO_) August 18, 2023

Ймовірно італійці можуть перейти на гру в 3 захисники. Можливо гравці "Наполі" стануть грати одні з ключових ролів в команді, адже тренер їх знає краще. Але все також залежить від того, чи зможе Спаллеті знайти ефективну тактику в атаці, де зараз не вистачає зіркових гравців. В матчах Ліги Націй, нагадаємо на перших ролях були Ретегі з "Дженоа", Ньйонто з "Лідсу", який вилетів у Чемпіоншип та Распадорі з того самого "Наполі".

За 3 місце італійці, нагадаємо, виграли у Нідерландів. Але забивали захисник Дімарко, півзахисник Фраттезі та К’єза, який вийшов на заміну. Але у цих матчах не брали участь гравці "Інтера" Барелла та Ачербі. Саме їх може долучити новий коуч. Ще є в запасі варіант з Балотеллі, Белотті, Берарді, Іммобіле та Пелегріні.

Пишуть також, що Спаллеті може заборонити алкоголь та піццу у збірній та чи дасть це результат дізнаємось дуже скоро.

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