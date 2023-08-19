Україна проти Італії: ким Спаллетті підсилить "Скуадру адзурру"
Італійська федерація футболу офіційно оголосила про призначення Лучано Спаллетті на посаду головного тренера збірної Італії. Наставник залишив "Наполі" після того, як привів їх до Скудетто в Серії А перше за 33 роки.
Яких змін варто чекати в "Скуадра адзуррі", в матеріалі Новини.LIVE.
На посту головного тренера збірної Італії Лучано замінив Роберто Манчіні, який нібито очолить збірну Саудівської Аравії. Попередньо повідомлялося, що угода із Спаллетті буде укладена до 2026 року. Річний оклад фахівця складе 3 мільйони євро, не рахуючи бонусів.
"Вітаємо Спаллетті. Національній команді потрібен був відмінний тренер, і я дуже радий, що він прийняв цю пропозицію. Його ентузіазм і досвід матимуть вирішальне значення для вирішення завдань, які чекають на Італію в найближчі місяці", — сказав президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.
Luciano Spalletti has been appointed as new Italian national team head coach on contract valid until 2026 🚨🔵🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023
Spalletti will replace Roberto Mancini with immediate effect. pic.twitter.com/Djn6YvUgII
Збірна Італії — суперник України у відборі на чемпіонат Європи-2024. Найближчі поєдинки кваліфікації Євро Скуадра Адзурра проведе 9 вересня з Північною Македонією та 12 вересня – з командою Сергія Реброва.
Тепер без алкоголю та піцци
Першочерговим завданням для тренера буде інтегрувати свої ідеї під гравців і під стандартні позиційні тактичні тези. Враховуючи, що в збірній Італії відбуваються процес омолодження складу, можна зробити висновок, що Лучано дадуть час на будування нового фаворита Євро-2024. Але для початку треба пройти не просту групу, де матч з Україною стане одним з ключових.
Euro 2024, Italy defeat France 2-0 as Spalletti chases Deschamps to the dressing roompic.twitter.com/FMGFaxL1mI https://t.co/fnzsHmCTpa— Francesco (@FRANCESCalciO_) August 18, 2023
Ймовірно італійці можуть перейти на гру в 3 захисники. Можливо гравці "Наполі" стануть грати одні з ключових ролів в команді, адже тренер їх знає краще. Але все також залежить від того, чи зможе Спаллеті знайти ефективну тактику в атаці, де зараз не вистачає зіркових гравців. В матчах Ліги Націй, нагадаємо на перших ролях були Ретегі з "Дженоа", Ньйонто з "Лідсу", який вилетів у Чемпіоншип та Распадорі з того самого "Наполі".
За 3 місце італійці, нагадаємо, виграли у Нідерландів. Але забивали захисник Дімарко, півзахисник Фраттезі та К’єза, який вийшов на заміну. Але у цих матчах не брали участь гравці "Інтера" Барелла та Ачербі. Саме їх може долучити новий коуч. Ще є в запасі варіант з Балотеллі, Белотті, Берарді, Іммобіле та Пелегріні.
Пишуть також, що Спаллеті може заборонити алкоголь та піццу у збірній та чи дасть це результат дізнаємось дуже скоро.
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