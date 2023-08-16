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Спаллетти заменил Манчини в сборной Италии

16 августа 2023 13:46
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Спаллетти заменил Манчини в сборной Италии
Роберто Манчини во время матча. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини покинул этот пост. Он сделал "скуадру адзурру" чемпионом Европы-2020, но в последнее время поссорился с местными футбольными чиновниками. 

Новым наставником сборной Италии стал Лучано Спаллетти, сообщает журналист Николо Скира

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Роберто Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под руководством бывшего форварда "Сампдории" эта команда выиграла Евро-2020 и провалила отбор на Кубок Мира в Катаре. Менее чем за месяц до матча со сборной Украины в отборе на Евро-2024 Манчини решил уйти со своего поста. 

Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти после победы в Серии А. Фото: instagram.com/lucianospalletti/

Причина конфликта 

Сам тренер обвинил в этой ситуации президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравину. Манчини заявил, что в последнее время ему стали навязывать людей, которых тренер должен был включить в свой тренерский штаб. При этом не была удовлетворена просьба Роберто о включении в контракт возможности досрочного ухода из команды после Евро-2024. 

Федерация футбола Италии уже нашла замену Роберто Манчини. Новым наставником "скуадры адзурры" стал Лучано Спаллетти. После победы с "Наполи" в Серии А он взял паузу, чтобы отдохнуть. При этом его контракт с "партенопейцами" до сих пор действует. 

Ведутся переговоры о досрочной аннуляции соглашения Спаллетти с "Наполи". Он будет работать со сборной Италии до лета 2026 года и зарабатывать три миллиона евро в год. 

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