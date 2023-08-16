Спаллетті замінив Манчіні у збірній Італії

Роберто Манчіні під час матчу. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні покинув цю посаду. Він зробив "скуадру адзурру" чемпіоном Європи-2020, але останнім часом посварився із місцевими футбольними чиновниками.

Новим наставником збірної Італії став Лучано Спаллетті, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Роберто Манчіні очолював збірну Італії з 2018 року. Під керівництвом колишнього форварда "Сампдорії" ця команда виграла Євро-2020 та провалила відбір на Кубок Світу в Катарі. Менш як за місяць до матчу зі збірною України у відборі на Євро-2024 Манчіні вирішив піти зі своєї посади.

Лучано Спаллетті після перемоги у Серії А. Фото: instagram.com/lucianospalletti/

Причина конфлікту

Сам тренер звинуватив у цій ситуації президента Федерації футболу Італії Габріеле Гравіну. Манчіні заявив, що останнім часом йому стали нав'язувати людей, яких тренер мав включити до свого тренерського штабу. При цьому не було задоволено прохання Роберто про включення до контракту можливості дострокового відходу з команди після Євро-2024.

Федерація футболу Італії вже знайшла заміну Роберто Манчіні. Новим наставником "скуадри адзурри" став Лучано Спаллетті. Після перемоги з "Наполі" у Серії А він узяв паузу, щоб відпочити. При цьому його контракт із "партенопейцями" досі чинний.

Ведуться переговори про дострокову ануляцію угоди Спаллетті з "Наполі". Він працюватиме зі збірною Італії до літа 2026 року і зароблятиме три мільйони євро на рік.

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