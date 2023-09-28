Лучший голкипер в истории: Буффон получил уникальную награду

Экс-голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Фото: gazettengr.com

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших вратарей 21 века. В список попали 10 голкиперов.

Первым номером стал легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон, сообщает FourFourTwo.

Читайте также:

Также в список лучших голкиперов попали три испанских и два немецких голкипера.

Победитель завершил карьеру в 45 лет

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером 21 века.

Победитель десять раз выигрывал чемпионат Италии, в 2006-м году становился чемпионом мира, но никогда не побеждал в Лиге чемпионов и чемпионатах Европы.

Рейтинг лучших голкиперов от FourFourTwo:

Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс Эдвин ван дер Сар Петр Чех Мануэль Нойер Оливер Кан Виктор Вальдес Давид Де Хеа Жулио Сезар Уго Льорис

Летом Буффон после ухода из итальянской "Пармы" объявил о завершении карьеры.

Отметим, что Буффон является воспитанником "Пармы", за которую дебютировал на взрослом уровне в 1995 году и играл за нее до 2001 года. Затем был рекордный на то время трансфер в "Ювентус", в котором футболист играл до 2018 года, стал капитаном и легендой, проведя более 500 матчей. Джанлуиджи после ухода из "Старой синьоры" перешел в "ПСЖ", где провел лишь сезон.

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена.

Довбик забил третий гол за "Жирону" и вывел свою команду на первое место в Ла Лиге.

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины.

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков.