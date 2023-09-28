Лучший голкипер в истории: Буффон получил уникальную награду
Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших вратарей 21 века. В список попали 10 голкиперов.
Первым номером стал легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон, сообщает FourFourTwo.
Также в список лучших голкиперов попали три испанских и два немецких голкипера.
Победитель завершил карьеру в 45 лет
Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером 21 века.
Победитель десять раз выигрывал чемпионат Италии, в 2006-м году становился чемпионом мира, но никогда не побеждал в Лиге чемпионов и чемпионатах Европы.
Рейтинг лучших голкиперов от FourFourTwo:
- Джанлуиджи Буффон
- Икер Касильяс
- Эдвин ван дер Сар
- Петр Чех
- Мануэль Нойер
- Оливер Кан
- Виктор Вальдес
- Давид Де Хеа
- Жулио Сезар
- Уго Льорис
Летом Буффон после ухода из итальянской "Пармы" объявил о завершении карьеры.
Отметим, что Буффон является воспитанником "Пармы", за которую дебютировал на взрослом уровне в 1995 году и играл за нее до 2001 года. Затем был рекордный на то время трансфер в "Ювентус", в котором футболист играл до 2018 года, стал капитаном и легендой, проведя более 500 матчей. Джанлуиджи после ухода из "Старой синьоры" перешел в "ПСЖ", где провел лишь сезон.
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