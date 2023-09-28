Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лучший голкипер в истории: Буффон получил уникальную награду arrow

Лучший голкипер в истории: Буффон получил уникальную награду

28 сентября 2023 14:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лучший голкипер в истории: Буффон получил уникальную награду
Экс-голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон. Фото: gazettengr.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших вратарей 21 века. В список попали 10 голкиперов.

Первым номером стал легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон, сообщает FourFourTwo.

Читайте также:

Также в список лучших голкиперов попали три испанских и два немецких голкипера.

Победитель завершил карьеру в 45 лет

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером 21 века.

Победитель десять раз выигрывал чемпионат Италии, в 2006-м году становился чемпионом мира, но никогда не побеждал в Лиге чемпионов и чемпионатах Европы.

Рейтинг лучших голкиперов от FourFourTwo:

  1. Джанлуиджи Буффон
  2. Икер Касильяс
  3. Эдвин ван дер Сар
  4. Петр Чех
  5. Мануэль Нойер
  6. Оливер Кан
  7. Виктор Вальдес
  8. Давид Де Хеа
  9. Жулио Сезар
  10. Уго Льорис

Летом Буффон после ухода из итальянской "Пармы" объявил о завершении карьеры.

Отметим, что Буффон является воспитанником "Пармы", за которую дебютировал на взрослом уровне в 1995 году и играл за нее до 2001 года. Затем был рекордный на то время трансфер в "Ювентус", в котором футболист играл до 2018 года, стал капитаном и легендой, проведя более 500 матчей. Джанлуиджи после ухода из "Старой синьоры" перешел в "ПСЖ", где провел лишь сезон.

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена. 

Довбик забил третий гол за "Жирону" и вывел свою команду на первое место в Ла Лиге. 

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины. 

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз