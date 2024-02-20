Наполі проти Барселони — анонс, прогноз та ставки на матч ЛЧ

Роберт Левандовський розчарований грою "Барселони". Фото: REUTERS/Miguel Vidal

У середу, 21 лютого, італійський "Наполі" прийме каталонську "Барселону" у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів. Букмекери вже надали коефіцієнти на цей поєдинок.

"Барселона" вважається фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Італійський "Наполі" та іспанська "Барселона" є чинними чемпіонами своїх країн. Однак сезон 2023/2024 став кризовим для обох команд. При цьому причини проблем дуже схожі.

Де і коли дивитися матч "Наполі" — "Барселона"

Поєдинок відбудеться у середу, 21 лютого, о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "Дієго Армандо Марадона" у Неаполі головний арбітр із Німеччини Фелікс Цваєр.

Віктор Осімхен на тренуванні "Наполі". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Українські вболівальники зможуть побачити протистояння "Наполі" та "Барселони" в онлайн у прямій трансляції за умови підписки на медіасервіс Megogo.

Анонс та ставки на матч Ліги чемпіонів

У п'яти останніх матчах "Наполі" обіграв лише "Верону" в Серії А, але поступився "Мілану" та "Інтеру", а також зіграв унічию з "Лаціо" та "Дженоа". У турнірній таблиці неаполітанці опустилися на дев'яте місце. Відставку тренера Вальтера Маццаррі може відстрочити лише вихід до 1/4 Ліги чемпіонів.

Ламін Ямал під час атаки "Барселони". Фото: REUTERS/Miguel Vidal

"Барселона" змогла трохи налагодити своє турнірне становище у Ла-Лізі. У чотирьох останніх матчах каталонці здобули три перемоги при одній нічиїй і зуміли піднятися на третє місце у турнірній таблиці. "Синьо-гранатові" теж змінять тренера наприкінці сезону незалежно від результатів.

Остання зустріч цих суперників відбулася у сезоні 2021/2022. У плей-офф Ліги Європи вони зіграли внічию у Каталонії (1:1), після чого "Барселона" перемогла в Італії (4:2).

Тренер Вальтер Маццаррі спостерігає за грою "Наполі". Фото: REUTERS/Claudia Greco

Підопічні Хаві Ернандеса є фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу "Барселони" складає 2,61. Ставка на користь "Наполі" йде з коефіцієнтом 2,81. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,45.

На прохід "Барселони" до чвертьфіналу ЛЧ за підсумками двох матчів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,61. Успіх "Наполі" оцінено коефіцієнтом 2,52.

Ставки на автора першого гола:

Роберт Левандовський — 1,86.

Віктор Осімхен — 1,92.

Ламін Ямал — 2,65.

Хвіча Кварацхелія — 3,45.

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