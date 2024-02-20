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Наполи против Барселоны — анонс, прогноз и ставки на матч ЛЧ

20 февраля 2024 20:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Наполи против Барселоны — анонс, прогноз и ставки на матч ЛЧ
Роберт Левандовский разочарован игрой "Барселоны". Фото: REUTERS/Miguel Vidal
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В среду, 21 февраля, итальянский "Наполи" примет каталонскую "Барселону" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Букмекеры уже предоставили коэффициенты на этот поединок. 

"Барселона" считается фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

Итальянский "Наполи" и испанская "Барселона" являются действующими чемпионами своих стран. Однако сезон 2023/2024 стал кризисным для обеих команд. При этом причины проблем у них очень похожи. 

Где и когда смотреть матч "Наполи" — "Барселона" 

Поединок состоится в среду, 21 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Диего Армандо Марадона" в Неаполе главный арбитр из Германии Феликс Цвайер. 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен на тренировке "Наполи". Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Украинские болельщики смогут увидеть противостояние "Наполи" и "Барселоны" в онлайн в прямой трансляции при условии подписки на медиасервис Megogo. 

Анонс и ставки на матч Лиги чемпионов 

В пяти последних матчах "Наполи" обыграл только "Верону" в Серии А, но уступил "Милану" и "Интеру", а также сыграл вничью с "Лацио" и "Дженоа". В турнирной таблице неаполитанцы опустились на девятое место. Отставку тренера Вальтера Маццарри может отсрочить только выход в 1/4 Лиги чемпионов. 

Ламин Ямал
Ламин Ямал во время атаки "Барселоны". Фото: REUTERS/Miguel Vidal

"Барселона" смогла немного наладить свое турнирной положение в Ла Лиге. В четырех последних матчах каталонцы одержали три победы при одной ничьей и сумели подняться на третье место в турнирной таблице. "Сине-гранатовые" тоже сменят тренера в конце сезона вне зависимости от результатов. 

Последняя встреча этих соперников состоялась в сезоне 2021/2022. В плей-офф Лиги Европы они сыграли вничью в Каталонии (1:1), после чего "Барселона" победила в Италии (4:2). 

Вальтер Маццарри
Тренер Вальтер Маццарри наблюдает за игрой "Наполи". Фото: REUTERS/Claudia Greco

Подопечные Хави Эрнандеса являются фаворитом матча. Коэффициент на победу "Барселоны" составляет 2,61. Ставка в пользу "Наполи" идет с коэффициентом 2,81. Ничья оценивается коэффициентом 3,45. 

На проход "Барселоны" в четвертьфинал ЛЧ по итогам двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1,61. Успех "Наполи" оценен коэффициентом 2,52. 

Ставки на автора первого гола: 

  • Роберт Левандовский — 1,86. 
  • Виктор Осимхен — 1,92. 
  • Ламин Ямал — 2,65. 
  • Хвича Кварацхелия — 3,45. 

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