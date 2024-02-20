Наполи против Барселоны — анонс, прогноз и ставки на матч ЛЧ
В среду, 21 февраля, итальянский "Наполи" примет каталонскую "Барселону" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Букмекеры уже предоставили коэффициенты на этот поединок.
"Барселона" считается фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.
Итальянский "Наполи" и испанская "Барселона" являются действующими чемпионами своих стран. Однако сезон 2023/2024 стал кризисным для обеих команд. При этом причины проблем у них очень похожи.
Где и когда смотреть матч "Наполи" — "Барселона"
Поединок состоится в среду, 21 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Диего Армандо Марадона" в Неаполе главный арбитр из Германии Феликс Цвайер.
Украинские болельщики смогут увидеть противостояние "Наполи" и "Барселоны" в онлайн в прямой трансляции при условии подписки на медиасервис Megogo.
Анонс и ставки на матч Лиги чемпионов
В пяти последних матчах "Наполи" обыграл только "Верону" в Серии А, но уступил "Милану" и "Интеру", а также сыграл вничью с "Лацио" и "Дженоа". В турнирной таблице неаполитанцы опустились на девятое место. Отставку тренера Вальтера Маццарри может отсрочить только выход в 1/4 Лиги чемпионов.
"Барселона" смогла немного наладить свое турнирной положение в Ла Лиге. В четырех последних матчах каталонцы одержали три победы при одной ничьей и сумели подняться на третье место в турнирной таблице. "Сине-гранатовые" тоже сменят тренера в конце сезона вне зависимости от результатов.
Последняя встреча этих соперников состоялась в сезоне 2021/2022. В плей-офф Лиги Европы они сыграли вничью в Каталонии (1:1), после чего "Барселона" победила в Италии (4:2).
Подопечные Хави Эрнандеса являются фаворитом матча. Коэффициент на победу "Барселоны" составляет 2,61. Ставка в пользу "Наполи" идет с коэффициентом 2,81. Ничья оценивается коэффициентом 3,45.
На проход "Барселоны" в четвертьфинал ЛЧ по итогам двух матчей можно сделать ставку с коэффициентом 1,61. Успех "Наполи" оценен коэффициентом 2,52.
Ставки на автора первого гола:
- Роберт Левандовский — 1,86.
- Виктор Осимхен — 1,92.
- Ламин Ямал — 2,65.
- Хвича Кварацхелия — 3,45.
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