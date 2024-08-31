Осімхен виключений із заявки та залишить Наполі: готується трансфер

Віктор Осімхен на тренуванні. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

"Наполі" дав зрозуміти, що зірковий нападник Віктор Осімхен піде з команди. Готується трансфер в іншу команду.

Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Осімхен піде з "Наполі"

Форвард "Наполі" виявився непотрібним клубу, з яким ставав чемпіоном. Разом з ним така ж доля спіткала Маріо Руя.

Осімхена виключили із заявки "Наполі" на сезон 2024/2025 років.

Джерело стверджує, що керівництво "Наполі" розлютилось на Осімхена и Руя, які хочуть покинути клуб на власних умовах.

Про майбутній трансфер також говорить той факт, що дев’ятий номер Осімхена віддали Ромелу Лукаку.

Осімхен зіграв за "Наполі" 133 матчі, в яких забив 76 голів та віддав 18 асистів.

Віктор наразі близький до трансферу в "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії. На гравця також претендує "ПСЖ" та "Челсі", але в них менші шанси на підписання контракту.

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