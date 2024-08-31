Осимхен исключен из заявки и оставит Наполи: готовится трансфер

Виктор Осимхен на тренировке. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

"Наполи" дал понять, что звездный нападающий Виктор Осимхен уйдет из команды. Готовится трансфер в другую команду.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

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Осимхен уйдет из "Наполи"

Форвард "Наполи" оказался ненужным клубу, с которым становился чемпионом. Вместе с ним такая же участь постигла Марио Руя.

Осимхена исключили из заявки "Наполи" на сезон 2024/2025 годов.

Источник утверждает, что руководство "Наполи" разозлилось на Осимхена и Руя, которые хотят покинуть клуб на собственных условиях.

О предстоящем трансфере также готовит тот факт, что девятый номер Осимхена отдали Ромелу Лукаку.

Осимхен сыграл за "Наполи" 133 матча, в которых забил 76 голов и отдал 18 ассистов.

Виктор пока близок к трансферу в "Аль-Ахле" из Саудовской Аравии. На игрока также претендует "ПСЖ" и "Челси", но у них меньше шансов на подписание контракта.

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