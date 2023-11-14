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Наполі звільнив головного тренера й відразу ж призначив нового

14 листопада 2023 21:44
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Агабекян Карен
редактор
Наполі звільнив головного тренера й відразу ж призначив нового
Руди Гарсия. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
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Агабекян Карен
редактор

Чинний чемпіон Італії "Наполі" невдало почав новий сезон. Тому в команді вирішили провести зміну на посаді головного тренера.

Керівництво звільнило головного тренера Руді Гарсію. Про це повідомила пресслужба клубу.

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Під керівництвом Гарсії "Наполі" зіграли 16 офіційних матчів, з яких вісім виграли, 4 програли, ще в 4-х була зафіксована нічия. Команда наразі йде четвертою в Серії А та другою в групі Ліги чемпіонів.

Гарсію звільнив українець

Останньою краплею керівництва "Наполі" стала поразка від Емполі в минулий вікенд.

Цікаво що переможний гол в додатковий час забив український півзахисник Віктор Коваленко. Вихованець "Шахтаря" вийшов на заміну, а потім пробив з правого флангу штрафного майданчику в дальній кут воріт. Гол вийшов дуже красивим.

Новий тренер "Наполі"

Новим головним тренером "Наполі" став 62-річний італієць Вальтер Маццари.

Для неаполітанського клубу цей перехід є поверненням, оскільки Маццарі тренував команду з 2009 по 2013 роки та вигравав з нею Кубок Італії.

Після "Наполі" Маццарі тренував "Інтер", "Уотфорд", "Торіно", "Кальярі".

Нагадаємо, Миколенко піде з "Евертона" вже в січні за однієї умови.

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