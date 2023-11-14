Наполи уволил главного тренера и сразу же назначил нового

Руди Гарсия. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Действующий чемпион Италии "Наполи" неудачно начал новый сезон. Поэтому в команде решили провести смену на должности главного тренера.

Руководство уволило главного тренера Руди Гарсию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Под руководством Гарсии "Наполи" сыграли 16 официальных матчей, из которых восемь выиграли, 4 проиграли, еще в 4-х была зафиксирована ничья. Команда идет четвертой в Серии А и второй в группе Лиги чемпионов.

🇺🇦 Viktor Kovalenko said 'why not' and produced 𝗧𝗛𝗜𝗦 🤩 #NapoliEmpoli pic.twitter.com/xYQ2yQ5gL9 — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 14, 2023

Гарсию уволил украинец

Последней каплей для руководства "Наполи" стало поражение от Эмполи в прошлый уик-энд.

Интересно, что победный гол в дополнительное время забил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Воспитанник "Шахтера" вышел на замену, а затем пробил с правого фланга штрафной в дальний угол ворот. Гол получился очень красивым.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli.

⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

Новый тренер "Наполи"

Новым главным тренером "Наполи" стал 62-летний итальянец Вальтер Маццари.

Для неаполитанского клуба этот переход является возвращением, поскольку Маццари тренировал команду с 2009-го по 2013 год и выигрывал с ней Кубок Италии.

После "Наполи" Маццари тренировал "Интер", "Уотфорд", "Торино" и "Кальяри".

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