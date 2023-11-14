Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Наполи уволил главного тренера и сразу же назначил нового arrow

Наполи уволил главного тренера и сразу же назначил нового

14 ноября 2023 21:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Наполи уволил главного тренера и сразу же назначил нового
Руди Гарсия. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Действующий чемпион Италии "Наполи" неудачно начал новый сезон. Поэтому в команде решили провести смену на должности главного тренера.

Руководство уволило главного тренера Руди Гарсию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Читайте также:

Под руководством Гарсии "Наполи" сыграли 16 официальных матчей, из которых восемь выиграли, 4 проиграли, еще в 4-х была зафиксирована ничья. Команда идет четвертой в Серии А и второй в группе Лиги чемпионов.

Гарсию уволил украинец

Последней каплей для руководства "Наполи" стало поражение от Эмполи в прошлый уик-энд.

Интересно, что победный гол в дополнительное время забил украинский полузащитник Виктор Коваленко. Воспитанник "Шахтера" вышел на замену, а затем пробил с правого фланга штрафной в дальний угол ворот. Гол получился очень красивым.

Новый тренер "Наполи"

Новым главным тренером "Наполи" стал 62-летний итальянец Вальтер Маццари.

Для неаполитанского клуба этот переход является возвращением, поскольку Маццари тренировал команду с 2009-го по 2013 год и выигрывал с ней Кубок Италии.

После "Наполи" Маццари тренировал "Интер", "Уотфорд", "Торино" и "Кальяри".

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии.

"Реал" уволил ответственного за плохие результаты команды.

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский сменил в игре "Динамо".

Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с "Челси".

Италия потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Украиной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме