Тер Стеген різко прокоментував відхід Ноєра зі збірної Німеччини

Нарешті — тер Стеген відреагував на відхід Ноєра зі збірної Німеччини
Відхід Мануеля Ноєра зі збірної Німеччини відкрив для Марка-Андре тер Стегена шлях до стабільної ігрової практики у національній команді. Новий голкіпер Бундестім поділився очікуваннями своєї нової ролі.
Тер Стеген відверто заявив, що давно чекав на відхід Ноєра, повідомляє Bild.
Мануель Ноєр був беззмінним воротарем збірної Німеччини протягом 15 років. У складі Бундестім він став чемпіоном світу-2014. Довгі роки "за його спиною" сидів Марк-Андре тер Стеген. Голкіпер "Барселони" вважається одним із найкращих воротарів світу, але цього виявилося замало, щоб витіснити Ноєра з національної команди.
Збулася мрія тер Стегена
Тепер, коли 38-річний Ноєр завершив кар'єру в національній команді, його замінив 32-річний тер Стеген. Голкіпер "Барселони" не став кривити душею і чесно зізнався, що чекав на цей шанс понад десять років.
"Нарешті це сталося. Ноєр не просто хороший воротар, він лідер і символ німецького футболу. Але моєю мрією завжди було виходити на поле в основному складі збірної Німеччини. Я щасливий, адже моя мрія збулася. Починається нова ера", — заявив Тер Стеген.
Найближчими суперниками Бундестім у Лізі Націй стануть команди Угорщини (7 вересня) та Нідерландів (10 вересня).
Нагадаємо, Циганков посварився з керівництвом "Жирони" — причина досить серйозна.
Шовковський привернув увагу відомого клубу — тренер отримає вигідну пропозицію.
Лунін проведе переговори про трансфер із титулованим англійським клубом.
Забарний назвав найталановитішого гравця "Динамо" і пророкує йому топові чемпіонати.
В "Евертоні" незадоволені грою Миколенка — що чекає на українця.
Суркіс несподівано звернувся до одного з найвідоміших колишніх легіонерів "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!