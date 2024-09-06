Тер Стеген різко прокоментував відхід Ноєра зі збірної Німеччини

Марк-Андре тер Стеген дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Pablo Morano

Відхід Мануеля Ноєра зі збірної Німеччини відкрив для Марка-Андре тер Стегена шлях до стабільної ігрової практики у національній команді. Новий голкіпер Бундестім поділився очікуваннями своєї нової ролі.

Тер Стеген відверто заявив, що давно чекав на відхід Ноєра, повідомляє Bild.

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Мануель Ноєр був беззмінним воротарем збірної Німеччини протягом 15 років. У складі Бундестім він став чемпіоном світу-2014. Довгі роки "за його спиною" сидів Марк-Андре тер Стеген. Голкіпер "Барселони" вважається одним із найкращих воротарів світу, але цього виявилося замало, щоб витіснити Ноєра з національної команди.

Марк-Андре тер Стеген під час матчу. Фото: Reuters/Pablo Morano

Збулася мрія тер Стегена

Тепер, коли 38-річний Ноєр завершив кар'єру в національній команді, його замінив 32-річний тер Стеген. Голкіпер "Барселони" не став кривити душею і чесно зізнався, що чекав на цей шанс понад десять років.

"Нарешті це сталося. Ноєр не просто хороший воротар, він лідер і символ німецького футболу. Але моєю мрією завжди було виходити на поле в основному складі збірної Німеччини. Я щасливий, адже моя мрія збулася. Починається нова ера", — заявив Тер Стеген.

Найближчими суперниками Бундестім у Лізі Націй стануть команди Угорщини (7 вересня) та Нідерландів (10 вересня).

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